布林肯：中國偵察氣球遍佈五大洲 已向數十國分享信息

▲ 布林肯與斯托爾滕貝格主持記者會。

美國國務卿布林肯指，在五大洲都發現過中國的偵察氣球，該監視計劃不止針對美國，已侵犯了各大洲國家的主權，華府已向數十國分享有關信息。

布林肯周三（8日）會見訪美北約秘書長斯托爾滕貝格，雙方會後舉行記者會，布林肯指，美方向通過政府及駐外使館向數十個國家通報事件，「我們這樣做是因為就中國的這項計劃而言，美國並不是唯一的目標，該計劃侵犯了五大洲各地國家的主權」。他又指，中國需對事件負責，具體是哪些人有責任並不重要。

對於氣球的調查進展，布林肯指，美方正在從氣球回收工作中的「每個小時」中了解到更多信息，未來數天他將有更多消息披露。

斯托爾滕貝格指，中國正在大量地建設其軍事力量，包括核武器，而沒有任何透明度。他批評中國試圖宣示對南中國海的控制並威脅台灣，試圖控制包括北約國家在內的一些關鍵基礎設施，踐踏人權，並深化與莫斯科的戰略夥伴關係。他又指，本次偵察氣球事件，證實了中國的行為模式。

另外，總統拜登當日在一個訪問中稱，事件發生後他未有與中國國家主席習近平對話，美方將研究從氣球殘骸中了解中國希望收集的情報及所使用的儀器。美國國防部再次表示，中國偵察氣球具有情報收集能力，絕非北京所說的民用用途，並質疑後者為何認為以這種不可接受的方式侵犯別國領空是正當做法。

北京則已連日否認氣球是用於偵察，並向美軍派戰機將其擊落一事提出嚴正交涉，又批評美方反應過度，中國將繼續堅決維護自身正當合法權益。

責任編輯：陳建錫