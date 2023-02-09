內地官媒談ChatGPT：概念雖好 不要瞎炒

由OpenAI開發的ChatGPT近日大火，概念股也登上風口浪尖。今日A股開盤ChatGPT板塊跌幅居前。官媒《證券時報》發文指，新概念雖好，但不要瞎炒。

今日A股的ChatGPT板塊跌幅居前

文章稱，「涉新概念的個股好像有神力，不停往上漲。在不涉新概念之前，這些股票缺少資金關注，上漲不易。粘上新概念後，瞬間就成了香餑餑。最近一個案例是美國人工智能研究實驗室OpenAI研發出來的產品ChatGPT，已成為眾人討論的焦點，人們樂此不疲地輸入問題，把答案展示出來。」

隨著微軟、谷歌等公司跟進，相關股票都在上漲，有些甚至已翻倍。中企方面，接近百度人士透露，類ChatGPT項目「文心一言」首站將直接接入百度搜索，目前，「文心一言」的相關功能已陸續在百度搜索內上線或內測。據阿里巴巴一名資深技術專家爆料，阿里達摩院正在研發類ChatGPT的對話機器人，目前已開放給公司內員工測試。

文章說，相同的一幕經常上演。市場總是熱情擁抱一些新概念，比如2016年谷歌圍棋人工智能AlphaGo打敗韓國棋手李世石，人們歡呼人工智能時代就要來臨，相關概念股遭到猛炒，但現在已銷聲匿跡。

文章提醒，市場追捧過的概念股有很多變成了現實，比如光伏概念、新能源汽車概念，產生了大市值公司；曾經的互聯網概念已成就不少高市值公司；石墨烯概念也沒熄火，手機降溫材料已投入應用。但更多新生事物並沒有產業化，或者還需要更長時間驗證。

不過，一些市場資金熱衷於虛假概念炒作，引誘投資者追漲殺跌，最終落得一地雞毛，投資者切勿跟風。

今日A股開盤三大指數集體低開，ChatGPT概念持續發酵之際，上交所昨晚對近期熱門ChatGPT概念股海天瑞聲、雲從科技下發監管工作函。此前一天，ChatGPT人氣股漢王科技亦收到關注函。

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責任編輯：尹航

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