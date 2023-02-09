大連機場要求南韓乘客入境掛白牌 航空公司：入境部門要求

網傳大連周水子國際機場要求韓籍旅客入境舉白牌，並走單獨通道去做核酸檢測，疑似報復此前南韓要求入境中國旅客「掛黃牌」的歧視性行為。對此，航空公司回覆指，相關措施是入境部門要求，所有非中國籍人員都要掛白牌。

網傳影片顯示，當飛機快要落地時，空乘人員向每位韓籍人員發放白牌，要求他們舉起，並告訴對方需走單獨通道去做核酸檢測。

《封面新聞》報道，大連周水子國際機場的接線人員回應稱，並不清楚此事，機場只負責做落地接引工作，旅客在飛機上戴白牌是由航空公司負責，落地做核酸則由海關負責。

經比對各航空公司的服飾，影片中的航班隸屬大韓航空。該航空客服人員解釋稱，「有落地前掛白牌的行為，非航空公司要求做，自身沒有這麼大的權利，是入境相關部門的要求。」大韓航空方面表示，上述行為並非針對韓籍入境人員，所有入境非中國籍人員都要掛白牌。

南韓去年底因中國防疫鬆綁後疫情快速擴散，要求所有從中國入境的旅客必須提交陰性證明並接受落地核酸檢測。此前也有多名中國網民曝光，在入境韓國後遭到差別對待，包括韓方要求他們必須配戴黃牌，然後帶到單獨的區域做核酸檢測。

▲ 有內地網民指，入境南韓後被要求佩戴黃牌。

責任編輯：易燕丹

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