時入上萬元！內地ChatGPT代註冊爆火

隨著ChatGPT爆火，內地興起「代註冊」生意，有商家在網上提供相關服務，1小時入帳高達數萬到超10萬元（人民幣，下同）不等。

據新京報貝殼財經報導，淘寶、微信公眾號、閑魚等平臺，發現有商家提供ChatGPT代註冊服務1小時入帳幾萬到幾10萬元不等，也有商家推出包月訪問服務，會員數量可觀。

以其中1家淘寶店鋪為例，店內最火的一款「ChatGPT賬號註冊」商品有超46000人感興趣，超6萬人已付款。 該款連結下包含從1.68元至23.58元4個不同價位選項，主要提供ChatGPT成品賬號和登錄教程。

值得注意的是，2月8日這款商品顯示月銷超4萬，僅僅過了1小時，月銷量就超5萬，短短1小時之內，這款商品銷售額在1.68萬元至23.58萬元之間。

北京市盈科律師事務所律師孟澤東提醒，以營利為目的，利用國外服務器搭建VPN，未經國家信息產業部門許可，擅自經營VPN業務，並經營買賣國外賬號，涉嫌非法經營；涉案金額較大的還可能構成犯罪，要追究刑事責任。

公開數據顯示，OpenAI開發的ChatGPT5天內使用者破百萬，2個月使用者破億。

責任編輯：陳俊賢