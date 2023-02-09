湖北26層高全球最大養豬樓 美媒驚嘆：根本iPhone工廠

北湖鄂州鄉郊地區早前建成兩棟26層高、完全用作養豬的大樓，不單在國內引起討論，連美國媒體也大開眼界，直言這簡直是用生產iPhone的方式養豬。

兩棟養豬樓佔地面積約50畝，建築面積達80萬平方米。大樓每層都是一個獨立的養豬場，各樓層溫度、濕度等可自動調節，餵料、排糞等操作能通過自動化控制完成。樓內又另設有糞污環保及資源化綜合利用、飼料和營養餐實驗等配套設施。其中一棟大樓已投用，料每年出欄生豬120萬頭，生產豬肉10萬噸以上。

《紐約時報》周三（28日）用「 中國26層養豬大樓：用生產iPhone的方式養豬」標題報道該新聞指， 這棟與倫敦大笨鐘一樣高的大樓內，技術人員在類似NASA指揮中心的監控室內以高清攝像機看管豬隻。雖然名義上叫養豬場，但實際上它更像是為養豬而建的富士康工廠，操作精準度堪比iPhone生產線。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

報道分析了中國人食用豬肉的傳統、對豬肉的巨大需求，以及國內豬價升跌等問題，認為這兩棟大樓像是中國實現豬肉生產現代化雄心壯志的紀念碑。

有美國養豬戶看到中國養豬樓的照片後，向《紐時》說 不可思議，他們從不敢這樣做，但並非技術問題，而是風險太大。市場研究公司Global AgriTrends解釋，在單棟設施中同時飼養這麼多豬隻，讓防止疾病和污染變得更加困難。美國的大型豬肉生產商一般會將養殖場分散到不同地方，以降低生物安全風險。

責任編輯：陳建錫