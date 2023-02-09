▲ 新加坡智庫：中國東南亞影響力大減 美國失去自由貿易光環

中美大博弈，中國以貿易累積實力，美國則以地緣圍堵中國，東南亞成為中美都積極爭取的重點地區。但新加坡智庫報告稱，隨中美競爭加劇，東南亞國家的擔憂也在加重，對中美領導力的信心正在下滑。東南亞國家認為，中國在東南亞的影響力明顯下降，而美國則不再被視為全球自由貿易的倡導者。東南亞現在覺得，東盟才配得上自由貿易的光環。

新加坡《聯合早報》報道，新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）東盟研究中心，周四（9日）發表2023年《東南亞態勢》報告，調查了東盟10國1300多名各界受訪者，結果反映，東南亞國家人士認為，中美在東南亞的影響力差距，比2022年縮小。

報告稱，中國依然是東南亞最具經濟、政治和戰略影響力的國家，但其程度在中國3年嚴格防疫下大幅減弱。相比下，隨著美國加大關注亞太，美國經濟影響力今年繼續小幅上揚。

經濟方面，認為中國對東南亞影響力最大的受訪者比率，由從去年的76.7%大跌至59.9%；認為美國影響力最大的則由9.8%微升至10.5%。政治和戰略方面，中國相關比率由54.4%降至41.5%，美國則由29.7%增至31.9%。

對於美國拜登政府「印太經濟框架」（IPEF），雖然46.5%人正面評價，但也有41.8%人認為目前還無法判斷成效，須等具體談判結果出爐；11.7%人負面評價，擔心IPEF會加劇中美競爭。

多達87.5％受訪者相信，台海衝突不利東南亞，會破壞區域穩定和經濟合作。至於如何應對，45.6％受訪者認為本國政府應該通過外交途徑反對動武，33.5％認為應保持中立。只有11.9％人支持制裁挑釁的一方；6.3%支持軍事援助台灣；2.7％認為應聲援中國大陸。

與過去調查一樣，絕大部分受訪者認為，東盟應加強韌性和凝聚力，抵禦中美兩大國施壓（45.5％），或堅守不站隊立場（30.5％）。認為東盟難以保持中立、必須選邊站的受訪者比率，從去年的11.1％降至6％；認為東盟應通過第三方擴展戰略空間的比率則從16.2%升至18.1％。

如果東南亞國家被迫選邊站，61.1%受訪者傾向選擇美國，較去年的57％上升了4.1個百分點；傾向選擇中國的受訪者比率則從去年的43％減少至38.9％，兩國受青睞百分比差距進一步擴大。東南亞國家中，文萊、馬來西亞及印尼受訪者更傾向選擇中國。

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責任編輯：連兆鋒