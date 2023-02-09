  • 22°C
香港時間 : 2023209日 (週四) 15:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美中貿易全國委員會：脫鉤不明智 美企盼開拓中國市場

國情動向 14:19 2023/02/09

分享：

分享：

美中貿易全國委員會（USCBC）會長艾倫指，脫鉤將令美中兩國經濟付出高昂代價，絕非明智之舉，美國企業對繼續開拓中國市場充滿期待。

艾倫接受新華社專訪指，當前全球正面臨多重危機，作為世界最大發達國家和最大發展中國家，美中兩國需要加強溝通與協調，促進本國經濟增長以緩解全球經濟增長壓力。他駁斥了近年美國國內炒作的美中「脫鉤論」，又批評美國政府泛化國家安全概念、對高科技產業進行大規模補貼等做法造成嚴重資金浪費。

艾倫認為，加強美中雙邊貿易和投資是實現繁榮、高質量增長的正確途徑，美中兩國都面臨促進經濟增長的共同任務，而密切貿易和投資往來是實現這一目標的最佳方式。他指，美中兩國以建設性方式解決雙方貿易、投資領域問題，有助推動兩國經濟增長，而確保經濟環境穩定是兩國對國際社會的共同責任。

對於中國持續推動改善營商環境，艾倫代表美企表示感激，他稱有大量美企熱切盼望拓展在華業務。這些企業涉及消費品、糧食和農業、能源、旅遊、金融服務以及製造業等領域，特別是化工企業有在可預見的將來繼續開拓中國市場的強大動力。這些行業增長潛力巨大，業內企業對中國市場充滿信心。

新加坡智庫：中國東南亞影響力大減 美國失去自由貿易光環

美財長耶倫稱仍然希望訪華 但取決於國防部

拜登稱擊落氣球是正確決定 不會削弱美中關係

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 中國市場 經濟 貿易 美國 中國 中美關係

下一篇文章

新加坡智庫：中國東南亞影響力大減 美國失去自由貿易光環
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國氣球也曾闖入中國？ 駐法大使：我們擊落過 但沒炒作
美國氣球也曾闖入中國？ 駐法大使：我們擊落過 但沒炒作
五角大樓：擊落氣球後 北京拒絕了美方通話請求
五角大樓：擊落氣球後 北京拒絕了美方通話請求
布林肯：中國偵察氣球遍佈五大洲 已向數十國分享信息
布林肯：中國偵察氣球遍佈五大洲 已向數十國分享信息
中國一個氣球 為何引出美國最先進F-22戰機方能擊落？
中國一個氣球 為何引出美國最先進F-22戰機方能擊落？
美國分析氣球碎片有何目的？專家：可窺見中國技術的應用成熟度
美國分析氣球碎片有何目的？專家：可窺見中國技術的應用成熟度
中國去年不再是美國第一大貿易國 2019年貿易戰以來首次
中國去年不再是美國第一大貿易國 2019年貿易戰以來首次
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款