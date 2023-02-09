美中貿易全國委員會：脫鉤不明智 美企盼開拓中國市場

美中貿易全國委員會（USCBC）會長艾倫指，脫鉤將令美中兩國經濟付出高昂代價，絕非明智之舉，美國企業對繼續開拓中國市場充滿期待。

艾倫接受新華社專訪指，當前全球正面臨多重危機，作為世界最大發達國家和最大發展中國家，美中兩國需要加強溝通與協調，促進本國經濟增長以緩解全球經濟增長壓力。他駁斥了近年美國國內炒作的美中「脫鉤論」，又批評美國政府泛化國家安全概念、對高科技產業進行大規模補貼等做法造成嚴重資金浪費。

艾倫認為，加強美中雙邊貿易和投資是實現繁榮、高質量增長的正確途徑，美中兩國都面臨促進經濟增長的共同任務，而密切貿易和投資往來是實現這一目標的最佳方式。他指，美中兩國以建設性方式解決雙方貿易、投資領域問題，有助推動兩國經濟增長，而確保經濟環境穩定是兩國對國際社會的共同責任。

對於中國持續推動改善營商環境，艾倫代表美企表示感激，他稱有大量美企熱切盼望拓展在華業務。這些企業涉及消費品、糧食和農業、能源、旅遊、金融服務以及製造業等領域，特別是化工企業有在可預見的將來繼續開拓中國市場的強大動力。這些行業增長潛力巨大，業內企業對中國市場充滿信心。

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責任編輯：陳建錫