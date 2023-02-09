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內地春節後再現搶人潮 廣東佛山等地啓跨省招工

社會熱點 15:15 2023/02/09

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內地多個省份為實現經濟「開門紅」，將招工作為重要抓手。兔年開工以來，各地已舉行多場招聘活動，廣東佛山等地更開啓「逆向招工」，跨省到鄰近地區招攬人才。

《證券時報》報道，每年春節過後，都是各地招工的重要時間窗口，而今年的「搶人大戰」來得有些早。北京、上海、廣東、浙江、福建等用工大省份均已出台專門政策，為企業用工發放補貼，支持企業復工滿產、加快發展。

從1月28日到2月1日，粵港澳大灣區的重要生產基地佛山，組織數十家優質企業到貴州省，連續舉行多場東西部勞務協作專場招聘會，拉開了「搶」人的序幕。佛山市人社局調查分析，該市春季用工需求總人數將達到17.04萬人。

多地跨省招工搶人才 專家：結構性用工短缺仍明顯

浙江多地跨省招工 保春節後復工復產

報道稱，類似佛山「搶」人的案例比比皆是，組織專車、專列、包機，「點對點」一站式輸送等。人社部數據顯示，各類招聘服務已全面發力，截至1月底，已累計舉辦各類招聘活動約1.6萬場，發布崗位近1000萬個。多地人力資源市場負責人均表示，企業用工和勞動者求職節後將迎來高潮。

招工熱度反映國內經濟回暖的跡象。智聯招聘數據顯示，春節後超七成企業看好經濟前景。從人才端看，節後首周求職人數按年增長19.1%。

另隨著各地重大投資項目相繼落地，不少科技製造業企業技術崗位的用工數量有所增加，且對技術人員的技能水平要求逐步提升。 

深圳市人力資源和社會保障局相關負責人表示，在經濟復甦的環境下，預計製造業用工需求會比往年增加，業務量訂單量預期都會上升。

責任編輯：易燕丹

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