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回應北約秘書長言論 中國外交部：應放棄冷戰思維

社會熱點 17:12 2023/02/09

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北約秘書長此前訪美時稱，中方正加強在歐洲收集情報的能力。中國外交部發言人毛寧今日（9日）表示，北約應當放棄冷戰思維和意識形態偏見，不應四處挑動矛盾，渲染「中國威脅」。

毛寧今日在例行記者會上回應稱，北約一方面不斷突破傳統的防區和領域，要求成員國加大軍費開支軍力建設，一方面又對中國說三道四，這是典型的雙重標準。中國堅持走和平發展的道路，是在和平與安全問題上記錄最好的國家。

她說，中國從沒有侵略過任何國家，也從不搞代理人戰爭，從不在全球搞軍事行動，不以武力威脅其他國家。北約應當做的是放棄冷戰思維和意識形態偏見，認真反思自身為歐洲和世界的穩定到底發揮了什麼作用，而不是四處挑動矛盾，渲染「中國威脅」。

毛寧還就「七國集團正在討論是否要制裁中國的部分向俄羅斯提供了用於軍事目的零部件和技術的公司」回應稱，中國在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，中國始終秉持客觀、公正立場，積極勸和促談，為推動局勢緩和發揮建設性作用。

毛寧還指出，中國一貫反對沒有國際法依據、未經安理會授權的單邊制裁和長臂管轄。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

責任編輯：陳俊賢

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地緣政治 制裁 國際法 收集 戰爭 北約 外交 記者 烏克蘭 歐洲

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