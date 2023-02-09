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兩年來首批澳洲煤運抵中國 下個解禁對像是龍蝦？

國情動向 17:01 2023/02/09

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中澳關係回暖下，2年多以來首批澳洲煤炭運抵中國，外媒猜測下項獲放行的商品很可能是龍蝦。北京重申，願與澳方保持溝通，在貿易上尋找互利共贏方案。

路方社引述船舶追蹤數據指，一艘名為Magic Eclipse、載有7.2噸澳洲煤的運煤船，上月從澳洲昆士蘭出發，周四（9日）上午停泊在中國南部港口城市湛江附近，後者是中國的鋼鐵生產中心。這是2020年中澳因疫情溯源問題交惡後，首批從澳洲運抵中國的煤炭。數據又顯示，還有數艘運煤船正在開往中國。

與此同時，澳洲廣播公司（ABC）報道，同樣被中國限制進口的澳洲龍蝦，也可能在短期內解禁。貿易部長法雷爾（Don Farrell）透露，在他與中國商務部長王文濤視像通話的數天後，一家龍蝦出口商向北京申請了許可證，沒有被立即駁回。報道指，這也是中澳貿易紛爭爆發以來首次出現的情況。

在北京，商務部發言人束珏婷周四指，中澳經貿高層會談中雙方討論了各自關心的貿易、投資議題，同意要用好雙邊經貿交流機制，作為處理共同關心問題的重要平台。兩國部長指示工作團隊就會談確定的事項進行後續討論，就有關經貿交流機制安排進行溝通，會談是推動中澳經貿關係重回正軌的重要一步。

束玨婷又指，中澳雙方在貿易領域有一些關切是很正常的，中國願就各自關心的一些技術問題進行溝通，尋找互利共贏的解決方案。

王文濤：中澳應為經貿合作注入更多積極因素

習近平祝賀澳洲國慶 冀推動中澳全面戰略夥伴關係發展

澳洲總理冀與中國全面恢復貿易往來

責任編輯：陳建錫

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