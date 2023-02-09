【土耳其地震】外交部：3中國公民在地震中獲救 狀況良好

中國外交部證實，有三名中國公民在土敍地震中獲救，狀況良好，將繼續密切跟蹤地震災情，向在當地的中國公民和機構積極提供領事保護和協助。

外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，截至目前，經過各方共同努力，有3名中國公民在土敍地震中獲救，狀況良好；尚未接到其他中國公民傷亡報告。中國政府願根據災情發展和實際需要，繼續向土耳其、敘利亞災區提供救助、安置和重建幫助。

毛寧又提到，中國救援隊抵達土耳其後，第一時間趕到受災嚴重的哈塔伊省安塔基亞市投入救援，與土耳其的救援隊通力合作，當地時間周四（9日）凌晨救出一名被困孕婦。

中國救援隊抵達土耳其 從廢墟中救出一名孕婦

【土耳其地震】內地熱播綜藝《非正式會談》男星遭活埋

毛寧說，今日上午，中國紅十字會向敘利亞地震災區提供的首批5000人份醫療物資，已經從北京啟運，中國紅十字會的救援人員也一同前往。除了已經公布的現匯和物資援助之外，中方也在加快落實對敘利亞的糧食援助項目，其中220噸小麥正在運抵的途中，餘下的3000余噸大米和小麥將於近期分兩批發運。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁