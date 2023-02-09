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武漢醫保改革引發抗議 官方：長期看受益的是參保者自身

社會熱點 18:07 2023/02/09

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湖北武漢推行職工醫保新方案，市政府門口昨日發生請願活動，現場高峰時聚集數千人，退休人員抗議新方案把醫藥補貼由每月200多元（人民幣，下同）降到只得幾十元。武漢醫保局今日發布解讀指，從當期看，大部分參保職工的個人賬戶劃入會減少。但長期看，所有參保職工都增加了此前沒有的普通門診待遇。

武漢醫保局今日發布《武漢市職工基本醫療保險門診共濟保障實施細則》政策解讀，其中提到，和內地其他城市一樣，武漢市職工醫保實行的是統籌基金和個人賬戶相結合的保障機制。

在此之前，統籌基金保障住院和門診大病，個人賬戶保障門診小病，出現了參保職工「有病的不夠花，沒病的用不了」的情況。一方面，全市60%以上的個人賬戶沉澱資金趴在年輕和健康群眾的賬戶中；另一方面，退休和患病群眾的個人賬戶結存不夠使用，門診個人自費負擔較重。

對於有參保職工稱改革後「個人賬戶劃入少了，吃虧了」，解讀中回應指，改革後，從當期看，大部分參保職工的個人賬戶劃入會減少。

但解讀中強調，從長期看，所有參保職工都增加了此前沒有的普通門診待遇，特別是患病群眾和老年人受益更多。相當於用個人賬戶減少劃入的錢為參保職工增加了普通門診統籌待遇，最終受益的還是參保職工自己。不僅如此，改革後統籌基金的規模更大，對參保職工的支付能力更強，對病種的保障更全。

以一個68歲的退休人員為例，年養老金收入5萬元，改革前個人賬戶每年劃入2400元。患有腦梗，在某三級醫院門診就醫，今年發生可報銷費用7150元，如按照門診統籌政策報銷，除去門檻費500元，按三級醫院60%的報銷比例，即可報銷3990元。雖然此人改革後個人賬戶少劃入1404元，但其享受待遇多2586元。

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責任編輯：尹航

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