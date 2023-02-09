國家衛健委：全國疫情平穩 未發現病毒變異株增強

國家衛健委表示，近期全國疫情日趨平穩，目前監測未發現病毒變異株傳播力、免疫逃逸能力和致病力明顯增強的情況。中國疾控中心專家預計，近月出現新一波疫情的可能性較小。

國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，國家衛健委新聞發言人米鋒在會上表示，近期全國疫情日趨平穩，總體向好態勢持續鞏固。但當前各地中小學相繼開學，農村春耕陸續開始，要始終抓好疫情防控，做好長者等重點人群健康服務。

另外，中疾控病毒病所研究員陳操指，監測數據顯示，今年1月1日以來，從全國各個口岸入境人員當中監測到39種進化分支，全部為Omicron變異株，以BA.5.2和BF.7及其亞分支為主。到目前為止，還沒有監測到傳播力、致病力、免疫逃逸能力明顯增加的新型變異株流行。

專家：近月出現新一波疫情可能性較小

中疾控流行病學首席專家吳尊友表示，中國剛經歷了一次全國性的新冠病毒感染流行，多數人已經康復，還有部分人仍在康復之中。在這個時段，全國範圍內人群的免疫保護力處於一個較高的時期，近幾個月再出現新一波疫情的可能性比較小。

他續指，相比3年前，Omicron的致病性明顯減弱，我們對病毒有更深入的了解，有更多抗病毒藥物可以選擇，同時也有豐富的新冠中西醫救治經驗。隨着中國優化防控策略實施，疫情在未來可能會斷斷續續在局部地區、部分人群、一段時間內發生，出現全國範圍內短時間集中大規模流行的可能性比較小。

責任編輯：易燕丹

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