  • 21°C
香港時間 : 2023209日 (週四) 20:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國家衛健委：全國疫情平穩 未發現病毒變異株增強

社會熱點 20:10 2023/02/09

分享：

分享：

國家衛健委表示，近期全國疫情日趨平穩，目前監測未發現病毒變異株傳播力、免疫逃逸能力和致病力明顯增強的情況。中國疾控中心專家預計，近月出現新一波疫情的可能性較小。

國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，國家衛健委新聞發言人米鋒在會上表示，近期全國疫情日趨平穩，總體向好態勢持續鞏固。但當前各地中小學相繼開學，農村春耕陸續開始，要始終抓好疫情防控，做好長者等重點人群健康服務。

另外，中疾控病毒病所研究員陳操指，監測數據顯示，今年1月1日以來，從全國各個口岸入境人員當中監測到39種進化分支，全部為Omicron變異株，以BA.5.2和BF.7及其亞分支為主。到目前為止，還沒有監測到傳播力、致病力、免疫逃逸能力明顯增加的新型變異株流行。

專家：近月出現新一波疫情可能性較小

中疾控流行病學首席專家吳尊友表示，中國剛經歷了一次全國性的新冠病毒感染流行，多數人已經康復，還有部分人仍在康復之中。在這個時段，全國範圍內人群的免疫保護力處於一個較高的時期，近幾個月再出現新一波疫情的可能性比較小。

他續指，相比3年前，Omicron的致病性明顯減弱，我們對病毒有更深入的了解，有更多抗病毒藥物可以選擇，同時也有豐富的新冠中西醫救治經驗。隨着中國優化防控策略實施，疫情在未來可能會斷斷續續在局部地區、部分人群、一段時間內發生，出現全國範圍內短時間集中大規模流行的可能性比較小。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
社會民生 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 中國疾病預防控制中心 中華人民共和國國家衞生健康委員會 中國

下一篇文章

武漢醫保改革引發抗議 官方：長期看受益的是參保者自身
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

湖北26層高全球最大養豬樓 美媒驚嘆：根本iPhone工廠
湖北26層高全球最大養豬樓 美媒驚嘆：根本iPhone工廠
大連機場要求南韓乘客入境掛白牌 航空公司：入境部門要求
大連機場要求南韓乘客入境掛白牌 航空公司：入境部門要求
C919傳引擎反推裝置故障 驗證飛行失敗折返上海
C919傳引擎反推裝置故障 驗證飛行失敗折返上海
互聯網巨頭紛入局 中國能否國產化ChatGPT？
互聯網巨頭紛入局 中國能否國產化ChatGPT？
杭州公司日薪兩千請凶宅試睡員 網民：我是窮鬼我怕誰
杭州公司日薪兩千請凶宅試睡員 網民：我是窮鬼我怕誰
女子投資私募六年損失98%怒提告 法院：賠償3成損失
女子投資私募六年損失98%怒提告 法院：賠償3成損失
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款