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內地1月CPI按年升2.1%符預期 PPI跌幅擴大兼遜預期

經濟脈搏 09:32 2023/02/10

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內地1月份居民消費價格指數（CPI）按年升2.1%，升幅較上月擴大，符合市場預期；工業生產者出廠價格（PPI）按年跌0.8%，跌幅擴大，差過預期。

國統局城市司首席統計師董莉娟指，當月CPI受春節效應、疫情防控政策優化調整等因素影響有所上升，按年看，升幅比上月擴大0.3個百分點，其中，食品價格上升6.2%，升幅擴大1.4個百分點，影響CPI上升約1.13個百分點。非食品價格上升1.2%，升幅擴大0.1個百分點，影響CPI上升約0.98個百分點。

按月看，由上月持平轉為上升，其中，食品價格升2.8%，升幅擴大2.3個百分點，影響CPI上升約0.52個百分點。非食品價格由上月下跌0.2%轉為上升0.3%，影響CPI上升約0.25個百分點。

PPI因國際原油價格波動、國內煤炭價格下行等因素影響繼續下跌，按年看，跌幅擴大0.1個百分點，其中，生產資料價格下跌1.4%，跌幅與上月相同；生活資料價格上升1.5%，升幅回落0.3個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格下跌的有15個，與上月相同。

按月看，跌幅比上月收窄0.1個百分點，其中，生產資料價格下跌0.5%，跌幅收窄0.1個百分點；生活資料價格下跌0.3%，跌幅擴大0.1個百分點。

責任編輯：陳建錫

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經濟數據表現 PPI CPI

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