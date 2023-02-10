  • 24°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 16:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地1月CPI按年升2.1%符預期 PPI跌幅擴大及高於預期

經濟脈搏 10:48 2023/02/10

分享：

分享：

內地1月份居民消費價格指數（CPI）按年升2.1%，升幅較上月擴大，創3個月新高並符合市場預期；工業生產者出廠價格（PPI）按年跌0.8%，跌幅擴大及高過預期。分析人士指，伴隨著經濟復甦，今年中國核心CPI有望修復抬升，但通脹形勢仍溫和可控，對年內的宏觀調控不會構成主要限制。

*更新市場解讀

國統局城市司首席統計師董莉娟指，當月CPI受春節效應、疫情防控政策優化調整等因素影響有所上升，按年看，升幅比上月擴大0.3個百分點，其中，食品價格上升6.2%，升幅擴大1.4個百分點，影響CPI上升約1.13個百分點。非食品價格上升1.2%，升幅擴大0.1個百分點，影響CPI上升約0.98個百分點。

按月看，由上月持平轉為上升，其中，食品價格升2.8%，升幅擴大2.3個百分點，影響CPI上升約0.52個百分點。非食品價格由上月下跌0.2%轉為上升0.3%，影響CPI上升約0.25個百分點。

PPI因國際原油價格波動、國內煤炭價格下行等因素影響繼續下跌，按年看，跌幅擴大0.1個百分點，其中，生產資料價格下跌1.4%，跌幅與上月相同；生活資料價格上升1.5%，升幅回落0.3個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格下跌的有15個，與上月相同。

按月看，跌幅比上月收窄0.1個百分點，其中，生產資料價格下跌0.5%，跌幅收窄0.1個百分點；生活資料價格下跌0.3%，跌幅擴大0.1個百分點。

華創證券投資顧問部總經理屈慶指，CPI整體來說還比較穩定，並未因為疫情緩和，各地旅遊人增加、春節人員流動加大而出現價格的明顯上漲。從高頻數據來看，經濟無明顯改善，價格就不會明顯的上行，所以當月CPI基本上符合預期。此前其他國家放開後通脹走高，是由於放開後經濟恢復較快。

國泰君安國際首席經濟學家周浩指，PPI按月下跌令人出乎意料，似乎表明製造業還沒有全速運轉；CPI反映了春節因素的影響，不過這將在2月消退。整體來看，通脹得到了很好的控制，預期短期內通脹會大幅上升還為時過早，料貨幣政策將保持支持力度，繼續為復甦提供彈藥。

高盛則指，中國的重新開放將產生許多經濟增長之外的次生影響，其中通脹風險主要來自重開檻關行業，如酒店、餐飲、運輸行業，而不用太擔心供應鏈中斷等。該行預計，今年底，中國核心CPI通脹率將升至接近2%的水平，仍會給人行貨幣政策留下迴旋餘地。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟數據表現 PPI CPI

上一篇文章

財政收支壓力大 31省預算報告強調勒緊褲頭

下一篇文章

樓市持續創新低 武漢官方列房地產為「困難行業」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

萬億GDP城市爭相放寬買樓限制 業界料一線以下全面撤限
萬億GDP城市爭相放寬買樓限制 業界料一線以下全面撤限
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
人民幣延續升勢 在岸價收報6.7221
人民幣延續升勢 在岸價收報6.7221
財政收支壓力大 31省預算報告強調勒緊褲頭
財政收支壓力大 31省預算報告強調勒緊褲頭
國常會：確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設
國常會：確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設
內地1月CPI按年升2.1%符預期 PPI跌幅擴大及高於預期
內地1月CPI按年升2.1%符預期 PPI跌幅擴大及高於預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款