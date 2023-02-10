內地1月CPI按年升2.1%符預期 PPI跌幅擴大及高於預期

內地1月份居民消費價格指數（CPI）按年升2.1%，升幅較上月擴大，創3個月新高並符合市場預期；工業生產者出廠價格（PPI）按年跌0.8%，跌幅擴大及高過預期。分析人士指，伴隨著經濟復甦，今年中國核心CPI有望修復抬升，但通脹形勢仍溫和可控，對年內的宏觀調控不會構成主要限制。

*更新市場解讀

國統局 城市司首席統計師董莉娟指，當月CPI受 春節效應、疫情防控政策優化調整等因素影響有所上升，按年看，升幅比上月擴大0.3個百分點，其中，食品價格上升6.2%，升幅擴大1.4個百分點，影響CPI上升約1.13個百分點。非食品價格上升1.2%，升幅擴大0.1個百分點，影響CPI上升約0.98個百分點。

按月看，由上月持平轉為上升，其中，食品價格升2.8%，升幅擴大2.3個百分點，影響CPI上升約0.52個百分點。非食品價格由上月下跌0.2%轉為上升0.3%，影響CPI上升約0.25個百分點。

PPI因國際原油價格波動、國內煤炭價格下行等因素影響繼續下跌，按年看，跌幅擴大0.1個百分點，其中，生產資料價格下跌1.4%，跌幅與上月相同；生活資料價格上升1.5%，升幅回落0.3個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格下跌的有15個，與上月相同。

按月看，跌幅比上月收窄0.1個百分點，其中，生產資料價格下跌0.5%，跌幅收窄0.1個百分點；生活資料價格下跌0.3%，跌幅擴大0.1個百分點。

華創證券投資顧問部總經理屈慶指，CPI整體來說還比較穩定，並未因為疫情緩和，各地旅遊人增加、春節人員流動加大而出現價格的明顯上漲。從高頻數據來看，經濟無明顯改善，價格就不會明顯的上行，所以當月CPI基本上符合預期。此前其他國家放開後通脹走高，是由於放開後經濟恢復較快。

國泰君安國際首席經濟學家周浩指，PPI按月下跌令人出乎意料，似乎表明製造業還沒有全速運轉；CPI反映了春節因素的影響，不過這將在2月消退。整體來看，通脹得到了很好的控制，預期短期內通脹會大幅上升還為時過早，料貨幣政策將保持支持力度，繼續為復甦提供彈藥。

高盛則指，中國的重新開放將產生許多經濟增長之外的次生影響，其中通脹風險主要來自重開檻關行業，如酒店、餐飲、運輸行業，而不用太擔心供應鏈中斷等。該行預計，今年底，中國核心CPI通脹率將升至接近2%的水平，仍會給人行貨幣政策留下迴旋餘地。

責任編輯：陳建錫