美國稱中國氣球有監控及通訊設備 涉軍方相關企業

美國政府指，入侵領空的中國偵察氣球攜帶了用於情報收集、通信的天線和傳感器，華府準備針對涉及該氣球計劃的公司和實體採取行動。

《華爾街日報》引述美 國務院高級官員指，由美軍U-2偵察機拍攝的圖像發現，該氣球配備了多個天線，包括一個可能有能力對通信進行地理定位的陣列。另外，它還攜帶了能夠為一個情報收集傳感器陣列提供動能的大型太陽能電池板。美方確信，該氣球的製造商與中國軍方有直接關係。

聯邦調查局（FBI）人員正檢查從南卡羅來納州海岸附近水域打撈出來的氣球殘骸，運送到位於維珍尼亞州的實驗室，以去除殘骸上的鹽分和海水，進行處理以供進一步研究。但一名官員指，目前在殘骸中檢獲的物理證據不多，要評估氣球的功用、相關設備如何運作為時尚早。

路透社亦引述FBI官員指，現時還未掌握氣球零件的產地信息，這類證據一旦被找到，可能用於情報目的或提起刑事指控。

中國外交部已多次重申氣球是民用無人飛艇，受天氣影響偏離航線，完全是一次不可抗力導致的偶發意外事件，並批評美方武力襲擊民用飛艇不負責任。

責任編輯：陳建錫

稱，穿越美國的中國氣球攜帶了用於情報收集和通信的天線和傳感器。與此同時，拜登政府準備針對涉及該中國氣球計劃的公司和實體採取行動，但未說明是什麼行動。

拜登(Joe Biden)政府官員稱，穿越美國的中國氣球攜帶了用於情報收集和通信的天線和傳感器。這是迄今為止關於 中國偵查計劃 的最詳細證據。

周四，來自美國國防部、國務院和聯邦調查局(FBI)的一系列官員描述了上述新資訊，同時，拜登政府準備針對涉及該中國氣球計劃的公司和實體採取行動，但未說明是什麼行動。美國稱該氣球計劃已對五大洲的40多個國家進行了偵查。