駐美使館：不應讓飛艇事件抵消中美穩定關係的努力

駐美大使館臨時代辦徐學淵指，中國民用飛艇誤入美國領空的意外偶發事件，使中美關係面臨新困難，不應讓這事抵消雙方在維護關係穩定方面所作的努力。

徐學淵周三（8日）應邀參加美中貿委會的會議並發表演講，她指，過去幾年世界政治經濟形勢發生深刻變化，中國一直在通過明確的信號、連貫的政策和持續的行動，努力為世界提供穩定性。今年隨著防疫政策調整，各項穩定預期、提振信心措施逐步落地，中國經濟將實現總體回升，成為全球增長重要推動力量。

提到中美關係，徐指，一段時間來，美方採取了一系列阻礙中美正常經貿往來的消極舉措，對華大搞出口限制和制裁，損人害己。中美之間產業深度融合、貿易高度互補，互利共贏的模式早就建立。中美經貿合作是基於兩國相互需要，健康、穩定、合作的中美經貿關係符合美國自身的利益。

徐又指，中美元首在印尼峇厘島成功會晤，為中美關係發展既把舵定向，又作出規劃部署。新一年，中方期待同美各界有識之士共同努力，將兩國元首重要共識落實到具體政策和行動上。近日民用飛艇誤入美國領空這一意外偶發事件，中美不應讓這一事件抵消了雙方在維護兩國關係穩定方面所作的努力。

她呼籲美國工商界能紮根中國，利用好中國對外開放政策和平台，抑制破壞合作的消極因素，共同推動中美關係重歸正軌，為經貿關係發展提供更大穩定性。

責任編輯：陳建錫