  • 21°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 11:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

駐美使館：不應讓飛艇事件抵消中美穩定關係的努力

國情動向 11:05 2023/02/10

分享：

分享：

駐美大使館臨時代辦徐學淵指，中國民用飛艇誤入美國領空的意外偶發事件，使中美關係面臨新困難，不應讓這事抵消雙方在維護關係穩定方面所作的努力。

徐學淵周三（8日）應邀參加美中貿委會的會議並發表演講，她指，過去幾年世界政治經濟形勢發生深刻變化，中國一直在通過明確的信號、連貫的政策和持續的行動，努力為世界提供穩定性。今年隨著防疫政策調整，各項穩定預期、提振信心措施逐步落地，中國經濟將實現總體回升，成為全球增長重要推動力量。

提到中美關係，徐指，一段時間來，美方採取了一系列阻礙中美正常經貿往來的消極舉措，對華大搞出口限制和制裁，損人害己。中美之間產業深度融合、貿易高度互補，互利共贏的模式早就建立。中美經貿合作是基於兩國相互需要，健康、穩定、合作的中美經貿關係符合美國自身的利益。

徐又指，中美元首在印尼峇厘島成功會晤，為中美關係發展既把舵定向，又作出規劃部署。新一年，中方期待同美各界有識之士共同努力，將兩國元首重要共識落實到具體政策和行動上。近日民用飛艇誤入美國領空這一意外偶發事件，中美不應讓這一事件抵消了雙方在維護兩國關係穩定方面所作的努力。

她呼籲美國工商界能紮根中國，利用好中國對外開放政策和平台，抑制破壞合作的消極因素，共同推動中美關係重歸正軌，為經貿關係發展提供更大穩定性。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 美國 中國 中美關係

下一篇文章

美國稱中國氣球有監控及通訊設備 涉軍方相關企業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新加坡智庫：中國東南亞影響力大減 美國失去自由貿易光環
新加坡智庫：中國東南亞影響力大減 美國失去自由貿易光環
美財長耶倫稱仍然希望訪華 京：持歡迎態度
美財長耶倫稱仍然希望訪華 京：持歡迎態度
兩年來首批澳洲煤運抵中國 下個解禁對像是龍蝦？
兩年來首批澳洲煤運抵中國 下個解禁對像是龍蝦？
中國去年不再是美國第一大貿易國 2019年貿易戰以來首次
中國去年不再是美國第一大貿易國 2019年貿易戰以來首次
孟晚舟走向台前 4月起首次當值華為輪值董事長
孟晚舟走向台前 4月起首次當值華為輪值董事長
布林肯：中國偵察氣球遍佈五大洲 已向數十國分享信息
布林肯：中國偵察氣球遍佈五大洲 已向數十國分享信息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款