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財政收支壓力大 31省預算報告強調勒緊褲頭

經濟脈搏 12:21 2023/02/10

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地方債務增幅去年遠超過收入，31個省份制定今年預算報告，均強調黨政機關堅持過緊日子，繼續嚴控一般性支出及「三公」經費，並壓減非急需支出。

第一財經梳理各省預算報告指，盡管今年地方收入的預期普遍好過去年，但民生等剛性支出壓力不減反增，不少省份預計收支矛盾依然突出。

在沿海經濟大省中，以山東為例，今年將大力壓減一般性支出，省直部門日常公用經費定額標準減少20%以上，業務類運轉項目預算實行零增長，三公經費（出國、車輛購置、公務接待）及培訓費只減不增，非急需支出一律不予安排。福建要求省直部門一般性支出總體上按5%比例壓減，强化預算約束和管理。

天津政府藻辭更嚴厲，要求全市今年堅持「真過緊日子」，大興艱苦奮鬥之風，嚴格執行零基預算，嚴控財政供養人員規模，努力降低行政運行開支。

內陸省份亦同樣，貴州要求按6%壓減黨政機關行政經費，按15%壓減省級機關事業單位公用經費，結合預算執行進度，按比例分檔壓減非剛性非重點項目支出。另外，財政部近日對《行政單位財務規則》進行了修訂，增加「艱苦奮鬥，厲行節約」等要求，明確各單位不得擅自擴大開支範圍、提高開支標準。

責任編輯：陳建錫

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