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內地酒店春節後掀漲價潮 業界料「五一」價格或更高

社會熱點 15:12 2023/02/10

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農曆新年過後，內地多個城市的酒店仍持續爆滿，房價亦水漲船高，有房型的價位甚至高於春節。業內人士預計，隨著旅遊市場需求旺盛，「五一」小長假的房價或會更高。

財聯社報導，當前住宿業景氣指數保持強勢，整體來看，入住率、客房價格較往年上揚，淡季不淡讓業內人頗感驚喜。 多位酒店工作人員透露，「往年春節七天假期過後需求就下降了，今年情況比較特殊，我們也沒遇到過。」

旅遊市場回暖，北京、廣州、重慶、杭州等地的酒店，同時出現人多、滿房的情況。 北京某酒店訂房部表示，「目前基本每天都是滿房，附近的酒店也差不多被訂完了。」 

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另外，不少酒店春節過後都有加價，北京某酒店工作人員表示，春節期間房間價格五百（人民幣，下同）左右，現在平均價六七百，且房間已經被訂到3月底。雲南某旅業人士也說，西雙版納目前旅客量還是多，房價翻一倍以上。

旅遊專家張翛純認為，防疫鬆綁後，大眾被壓抑許久的旅遊需求逐步釋放，加上旅遊行業崗位面臨招工困難，勞力成本推高酒店運營成本等因素，都有可能導致酒店價格上漲。

有民宿「五一」提前滿房

報導指，今年「五一」小長假同樣是住宿業增收的關鍵節點，有酒店的「五一」房間入住報價高出當前同房型標價的兩倍以上，多家熱門民宿房量趨緊，不乏提前售罄的。

景鑒智庫創始人周鳴表示，「假日經濟」屬性明顯，預計「五一」市場熱度依舊高漲。但受限於各國航線開放程度、機票價格等，較多需求仍會在國內釋放，並發客流帶動相關業態消費，酒店民宿有望受益。至於能否恢復到2019年的水平，還需結合消費力等進行考察。

責任編輯：陳俊賢

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