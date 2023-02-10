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女子全裸做SPA遭維修工爆門闖入 按摩店：佢有冚被

社會熱點 13:38 2023/02/10

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女事主向內媒提供的現場照片及單據。

「我是光著身子哎，一個四十幾歲的大叔進來！」安徽一名女士周一（6日）下在當地按摩店全裸做SPA時，一名工人突然開門入房，徑直站在旁邊維修電錶。女事主覺得被人侮辱，又認為按摩店敷衍處理，決定入稟法院討回公道。店方卻反駁指，女事主當時有蓋著被子，該工人也為人正直，沒有看她的身體。

女事主向內媒憶述，當天下午，她與丈夫先在店內接受精油按摩，她趴在床上先讓技師按摩背部，完成後剛翻過身來之際，房內突然出現一名陌生男子，「精油SPA是需要全裸的，我當時全裸著，看到的瞬間就翻過去了，我不清楚那個男的有沒有看到我裸體」。她說，她曾與該男子說話，但對方彷彿完全聽不見。

「他應該要敲門，也應該要表明來意，直接衝進來真的太可怕了！」女事主稱，這事令她處於精神緊繃狀態，並說她如反應稍慢，後果「可想而知」。

按摩店：電工師傅為人很正直

涉事按摩店的職員昨日（9日）回應，真實情況與女事主說法不一樣，維修工人有敲門，而女事主和丈夫都在房間，兩人有蓋著被子，沒有全裸。由於按摩店的電錶當時跳了掣，房內也比較難看得清楚，「我們的電工師傅是一個很正直的人，他連看都沒看到，他就進去把電閘推了，然後就出來了」。

職員還指，他們事後曾與女事主協商好，不用她埋單，但女事主答應後又突然反口。

責任編輯：陳建錫

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