習近平會見柬埔寨首相洪森 籲中柬「鑽石六邊」合作

國家主席習近平今日（10日）在釣魚台國賓館會見到訪的柬埔寨首相洪森。習近平提出，打造中柬「鑽石六邊」合作架構；他又暗批美國指，遏制打壓別國發展，要求地區國家選邊站隊，是強權霸權行徑。

習近平表示，年前洪森頂風冒雪「逆行」訪華是雪中送炭，與正抗擊新冠疫情的中國人民站在一起；今年是中柬建交65周年，很高興與洪森「兌現老朋友的三年之約」，在新春之際共同開啟中柬命運共同體建設新時代。

他指，中方堅定支援柬埔寨人民自主選擇符合國情的發展道路，堅定支援柬方主權、安全、政治穩定和經濟社會發展，堅決反對外部勢力干涉柬埔寨內政；發展不是少數國家的權利，搞意識形態對抗，將經貿科技交流政治化、武器化，強推「脫鈎斷鏈」，遏制打壓別國發展，要求地區國家選邊站隊，是強權霸權行徑，不得人心。

習續指，雙方可以從政治、產能、農業、能源、安全、人文六大領域入手，着力打造中柬「鑽石六邊」合作架構；中方將鼓勵更多中企赴柬投資，助力西哈努克省多功能經濟示範區建設，支援柬方建設交通基礎設施，為兩國人民帶來更多福祉，為地區和平穩定發展貢獻更多正能量。

洪森表示， 柬方堅定奉行一個中國政策，支持中國「一國兩制」，堅決反對任何外部勢力在涉港、涉疆、涉藏等問題上干涉中國內政。柬方贊同推進「鑽石六邊」合作，希望以柬中建交65周年為契機，深化治黨治國理政經驗交流和各領域務實合作，積極打造「工業發展走廊」和「魚米走廊」，推動柬中全面戰略合作夥伴關係取得更多成果，共同構建柬中命運共同體。

責任編輯：陳俊賢