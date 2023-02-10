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內地1月新增貸款4.9萬億 創新高

經濟脈搏 21:21 2023/02/10

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內地1月新增人民幣貸款4.9萬億元人民幣，多過預期的4.2萬億元人民幣，兼創歷史新高。

人民銀行公布，1月新增人民幣貸款4.9萬億元，大幅高於預期的4萬億元，按年多增9227億元，並創下單月記錄新高；期內，向實體經濟發放的新增人民幣貸款達4.93萬億元，按年增加7308億元，創歷史新高，其中，企業貸款大幅增加4.68萬億元，主要是中長期貸款，住戶貸款則增加2572億元。

1月末M2按年升12.6%，增速按年增2.8個百分點，亦高於預期。1月社會融資規模增量為5.98萬億元，按年減少1959億元，高於市場預期，為2022年1月以來最高。1月社會融資規模存量為350.93萬億元，按年增加9.4%。

中金公司指出，今年春節主要在1月下半月，相比往年略有提前，受到春節錯期影響，銀行投放節奏明顯前置；此外，2022年第四季度信用債利率明顯上行，部分企業發債需求轉向貸款。

中國銀行研究院研究員梁斯認為，1月份信貸「開門紅」主要由兩方面原因。一方面，隨著疫情防控措施不斷優化，居民生活、企業生產已逐步向常態回歸。政策層面在積極引導金融機構靠前發力，加大信貸投放力度支援實體經濟加快回暖。

另一方面，出於「早投放、早收益」的考慮，銀行一般會在年初加大放款力度。從歷史看，每年的1月份大都是金融機構信貸投放最大的月份。

人行：各主要銀行要合理把握信貸投放節奏 適度靠前發力

內地官媒：支持信貸需求有效回升

責任編輯：袁瑋婧

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