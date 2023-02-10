王滬寧會見夏立言 強調要盡早恢復兩岸交流正常化

中共中央政治局常委、對台工作領導小組副組長王滬寧，今日（10日）在北京會見到訪的國民黨副主席夏立言。王滬寧提到，當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化。

王滬寧首先代表習近平總書記，對夏立言一行致以新春的祝福和問候。他表示，大陸將全面貫徹習近平總書記關於推動兩岸和平發展、促進兩岸交流合作的重要指示精神，團結廣大台灣同胞，共創祖國統一、民族復興的歷史偉業。

指國共兩黨要堅持「九二共識」、反對「台獨」

他又指，「台獨」與和平水火不容、與台胞福祉背道而馳。國共兩黨要進一步鞏固堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，深化政治互信，保持良性互動，加強交流合作，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定。

▲ 中共中央政治局常委、對台工作領導小組副組長王滬寧，今日（10日）在北京會見到訪的國民黨副主席夏立言。

王滬寧提到，兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化。大陸歡迎及支持更多台灣同胞參與中國式現代化和民族復興進程。

夏立言感謝習近平的問候。希望今后兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，增進互信溝通，加強交流合作，共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。

台媒報道指，王滬寧今次以「準全國政協主席」身分在人民大會堂接待夏立言一行，可見陸方高度重視，高規格接待夏立言今次訪陸行程。而夏立言接下來訪問南京、上海、武漢、重慶、成都等地時，亦將與當地的「一把手」會面。

今年1月全國政協委員名單公布，王滬寧為唯一入選政協名單的政治局常委，外界預計他今年3月將接替汪洋成為全國政協主席，負責對台和統戰工作。

責任編輯：陳俊賢