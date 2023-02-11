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美商務部就氣球事件制裁6個中國實體

國情動向 10:42 2023/02/11

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美國商務部周五（10日）將6個中國實體列入貿易黑名單，包括5間企業和1間研究機構，指其涉及本次偵察氣球事件，並向解放軍的航天項目提供支持。

被列入黑名單的實體包括，北京南江空天科技股份有限公司（Beijing Nanjiang Aerospace Technology Co., Ltd.）、中國電子科技集團第四十八研究所（China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute）、東莞凌空遙感科技有限公司（Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology Co., Ltd.）、Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co., Ltd.、廣州天海翔航空科技有限公司（Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology Co., Ltd.）和Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co., Ltd.。

負責出口管制工作的商務部工業和安全局（BIS）指，這些中國實體被列入清單是因為它們支持中國人民解放軍的航空航天項目，包括飛艇和氣球以及相關材料和部件，而解放軍正在利用高空氣球進行情報和偵查活動。

北京已多次表示，該氣球是氣象用途的民用飛艇，因不可抗力誤入美國領空，指責美方武力襲擊民用無人飛艇，是嚴重違反國際慣例，開了惡劣先例。

責任編輯：陳建錫

 

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