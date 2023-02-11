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大陸代表團赴台弔星雲大師被拒 國台辦：傷害台灣信眾感情

國情動向 11:39 2023/02/11

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國台辦表示，受民進黨當局阻撓，原定今日（11日）赴台灣弔唁星雲大師、由國台辦及國家宗教局人士組成的大陸代表團無法成行，批評民進黨令星雲法師的後事不能圓滿、嚴重傷害台灣佛光山廣大信眾感情。台灣的陸委會指，未接獲大陸官員的入境申請，有關官員過去來台曾遭市吹抗議，冀陸方停止政治操作。

星雲大師本月5日圓寂，佛光山定於13日為他舉為圓寂贊頌典禮，廣邀各界人士出席。台灣向120名陸港澳士發放入境許可，但拒絕上述的官方代表團入境。

國台辦發言人朱鳳蓮指，大陸有關方面對星雲法師圓寂高度重視，應佛光山邀請，國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等有關方面組團，計劃於11日至14日赴台吊唁。吊唁團38人在佛光山協助下循正常途徑統一辦理赴台手續，按計劃到首都機場集合準備出發，但受台灣方面阻擋無法成行。

台陸委會則指，在受理佛光山提出的申請案時，並未見大陸方面提出包括12名官員在內的38人以「吊唁團」形式赴台，也未表明「團進團出」。推動疫後健康有序的兩岸交流乃是台灣政府既定政策，希望陸方停止政治操作，以務實的態度尊重雙方建立的聯系溝通機制，以利兩岸累積善意與良性互動。

責任編輯：陳建錫

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