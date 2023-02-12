中國外交部：伊朗總統萊希2月14日至16日應邀訪華

中國外交部發言人華春瑩今日（12日）宣布：應國家主席習近平邀請，伊朗總統萊希（Seyed Ebrahim Raisi）將於2月14日至16日對中國進行國事訪問。

伊朗外交部發言人外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）2月7日稱，德黑蘭正在就萊希訪問北京進行計劃。

萊希於2021年6月贏得伊朗第13屆總統選舉。當選總統後，萊希和習近平曾多次通話。2022年9月，習近平在烏茲別克出席上合組織撒馬爾罕峰會，期間二人會晤。當時，習近平表示，中伊傳統友好，兩國關係經受住國際風雲變幻考驗，鞏固和發展中伊全面戰略伙伴關係是我們的共同戰略選擇。

2022年12月，中國務院副總理胡春華在伊朗首都德黑蘭會見萊希。胡春華表示，中方從戰略高度看待中伊關係，同伊朗發展全面戰略伙伴關係的決心不會動搖，堅定支持伊方反對外部干涉，維護國家主權、領土完整和民族尊嚴。中方願同伊方一道，認真落實好兩國元首達成的重要共識，共同努力推進中伊全面合作計劃落實，推動兩國務實合作不斷取得新進展。

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責任編輯：尹航

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