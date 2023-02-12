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廣東一周內發生兩次地震 專家解答背後是否有關聯

社會熱點 15:24 2023/02/12

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廣東省河源市源城區昨日（11日）10時41分發生4.3級地震，之後發生多次餘震。此前，佛山市三水區於2月5日發生3.2級地震。一周之內，廣東省發生了兩次3級以上地震，專家指出，河源和佛山三水位於不同的斷裂帶上，這兩次地震的類型有所不同。

廣東地震台副台長王力偉表示，佛山三水與河源位於不同的斷裂帶上，這兩次地震的類型有所不同。佛山三水位於三水盆地內，它周邊的斷裂主要是廣州-三水、白坭-沙灣斷裂等；河源則位於河源-邵武斷裂。

在地震類型方面，河源地震的破裂類型屬於走滑型，斷裂走向是北東向；佛山三水地震的類型是走滑兼正斷，斷裂走向是北西向。

王力偉介紹，廣東整體位於東南沿海地震帶，地震活動強度從海洋，到北部，再到陸地是逐漸減弱的。主要的大型地震是發生在沿海的瀕海斷裂帶的東西兩側。但是往北到內陸，地震活動強度會逐漸減弱。在廣東省陸區，相比之下，陽江、河源的小震活動較多，是因為兩地曾經發生過河源6.1級、陽江6.4級的地震。

王力偉說，2022年廣東省發生3級以上地震5次，從地震活動頻次來看，並沒有增加，處在正常的活動水平。「我們正在密切關注各方面的監測的情況，進行跟蹤分析。」王力偉表示，從震級來看，2022年在惠東海域發生了一次4.1級地震，此次河源發生了4.3級地震，強度上有所增加，但整體處於正常活動水平。

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責任編輯：尹航

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