四川飯店老闆否認黑「飯粒」為老鼠屎 當場吃下以證清白

四川樂山一位網友發視頻爆料稱，在某小食店吃蛋炒飯，裡面竟有黑色物體，認為是老鼠屎。對此，女店主否認是老鼠屎，而是指一兩顆飯粒先落入油鍋炸糊了，店主還當場吃下黑色物體，以證清白。

2月11日，網友「宇豪呀」發視頻爆料稱，在樂山「華華麻辣燙」吃飯，竟然在蛋炒飯裡吃出老鼠屎，真的有被惡心到。不過，老板還死不承認，說是飯炒焦了。

視頻中可見，該顧客點的一碗蛋炒飯中，確實有一顆黑色物體格外醒目，黑色物體形狀與米粒相似，個頭也與米粒大小差不多。該網友表示，自己確信就是老鼠屎，但老板卻拒不承認還當場吃了。

該視頻引發網友廣泛關注。有網友表示相信老板的解釋，老板既然敢當場吃了，說明真不是老鼠屎，不至於為了這點錢吃老鼠屎；也有網友表示質疑，如果是米粒炒焦了，為什麼就只是那一兩顆米粒呢？

據內媒報道，老板付群華稱，開店有二三十年了，一直重視食品安全衛生，不可能在食物裡出現老鼠屎。她說，當時估計有一兩粒米飯不小心先落入油鍋了，經過高溫炸糊了，後面沒有發現。付群華說，米粒焦了就是這樣的，她十分確定不是老鼠屎，才當場把它吃了，以證清白。

她還說，店裡盛放大米的是不鏽鋼桶，每天都是蓋得嚴嚴實實的，老鼠進不去。

不過，對於自己操作不當，沒有及時發現焦了的米粒，給顧客帶來不好的體驗，付群華表示很抱歉。但對於部分網友的不理解甚至詆毀，她表示非常委屈，一碗蛋炒飯6元，自己不至於為了怕賠這點錢真去吃老鼠屎。

而發布視頻的顧客則表示，他已向12315進行投訴，等待相關部門給個說法。

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責任編輯：尹航

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