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多地重大項目投資清單出爐 總投資額達21.5萬億元

經濟脈搏 13:17 2023/02/13

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今年以來，中國各地發力擴大投資。據多地發佈的重大項目投資清單，總投資額合計達21.5萬億元（人民幣，下同），涵蓋基礎設施、人工智能、信息智能、新材料等領域。

《證券日報》報道，截至昨日（12日），包括上海、天津、河北、江蘇、四川、山東、廣東、福建、寧夏等省份，發布了2023年重點項目投資計劃清單，項目合計7652個，總投資額合計21.5萬億元，年度計劃投資額合計33570.67億元。

北京師範大學政府管理研究院副院長、產業經濟研究中心主任宋向清表示，多地發布重大項目投資清單而且投資額巨大，說明地方政府把重大項目作為經濟發展的「動力源」和「穩定器」，通過清單發布推進重大項目開工建設，衝刺投資「開門紅」，為推動全年經濟運行整體好轉形成堅實支撐。

從投資項目清單來看，新老基建投資共同發力。例如，上海市2023年重大工程安排正式項目191項，涉及總投資約1.7萬億元。項目涵蓋科技產業、社會民生、生態文明、城市基礎設施、城鄉融合與鄉村振興等5個領域。

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中國財政學會績效管理專委會副主任委員張依群表示，今年以來，更多投資聚焦城鄉融合、綠色環保、基本民生等生活服務領域，和新能源、新材料、新技術等人工智能領域，以及生物醫藥等高端製造領域，力求以政府的投資創新帶動更多市場化、社會化投資跟進，通過加大技術性、全領域擴大投資，持續推進產業轉型和增強經濟發展動能。

談及各地今年擴大投資的潛力和空間，宋向清認為，增加投資有助於擴大內需，穩定增長，確保經濟運行在合理區間。張依群則稱，在具體投資領域方面，新能源、新材料、新技術將始終是投資的熱點和潛力所在；在具體操作上，應重點聚焦集成電路、數據安全、信息智能、生物製藥、動力電池等領域。

責任編輯：易燕丹

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