商業貿易不因氣球風波遇冷 蘋果、輝瑞等美企高管陸續訪華

中美關係因氣球風波而更趨緊張，但商業交流似乎並未受阻，隨著中國疫後開放，蘋果、輝瑞等美企高管陸續來華。

據《華爾街日報》報道，福士汽車（Volkswagen）表示，該公司首席執行官在1月底至2月初訪問了中國。與此同時，據知情人士透露，預計蘋果公司（Apple）首席執行官庫克（Tim Cook）和輝瑞公司（Pfizer）首席執行官艾伯樂（Albert Bourla）將在下月訪問中國。梅賽德斯-賓士集團（Mercedes-Benz Group AG）表示，集團董事長Ola Kallenius也計劃訪問中國。

對於許多高管而言，這將是自新冠疫情暴發以來他們首次訪問中國。這表明，儘管地緣政治緊張局勢加劇，西方企業仍在尋找中國重新開放帶來的商機。

對企業來說，實地考察當地業務並與管理人員會面是首要任務，也有一些外企高管希望與當地商業夥伴和政府官員會面。在中國取消嚴格的新冠疫情防控措施後，預計將有數十名外企高管參加未來幾個月在中國舉行的商業會議。

對北京來說，通過此類外企高管的訪問可以吸引跨國公司的投資。

未來幾個月在中國還有其他多場大型商業活動將舉行，比如定於4月拉開帷幕的上海國際汽車工業展覽會(Shanghai International Automobile Industry Exhibition)。

中國飛艇闖美領空 布林肯據報推遲訪華

美財長耶倫稱仍然希望訪華 京：持歡迎態度

不過，許多高管同時也很謹慎，期待美國的對華政策進一步明朗化。總部設在北京的中國美國商會總裁何邁可（Michael Hart）說，每個人都在等待觀望，想看看政治風向如何。

另外，交通仍是問題。商界領袖們表示，迄今為止，前往中國的商務旅行量仍然遠遠低於新冠疫情前的水平，隨著航空公司慢慢增加航班，旅行量需要一段時間才能再次增加。

美軍擊落休倫湖上空不明飛行物 但未透露詳情

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道