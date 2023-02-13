星雲大師圓寂讚頌典禮 蔡英文頒褒揚令

台灣佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師的圓寂讚頌典禮，今日上午在高雄佛光山寺舉行，數萬名信眾前往追悼。台灣總統蔡英文出席典禮並頒發褒揚令，表揚星雲大師一生的付出奉獻。

綜合台媒報道，佛光山今日上午9時為星雲大師舉行圓寂讚頌典禮，典禮結束後，星雲的遺體將送至台南大仙寺荼毘（火葬），並將安葬於佛光山萬壽園。

台灣領導人蔡英文、行政院長陳建仁等人前往致意。蔡英文親自頒贈褒揚令，稱許星雲大師「上善若水、握惠搖芳」，力促世界宗教共融合作。

高雄市長陳其邁也頒榮譽市民證書，感謝星雲大師長期為宗教、文化、教育及慈善等事業的奉獻及服務。國民黨主席朱立倫頒發國民黨最高榮譽實踐一等獎章，向星雲大師致意。

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在佛光山附近，上午六時半已出現車流，也有大批信眾徒步前往。據警方估計，約有3萬人到場向星雲大師致意。佛光山在大雄寶殿前廣場架設大螢幕轉播典禮過程，現場坐滿信眾跟著誦念佛號。

星雲大師本月5日逝世，享年95歲。由大陸國台辦及國家宗教局人士組成的弔唁團原定赴台參加讚頌典禮，但上周六（11日）出發時，被台灣當局取消行程。

國台辦主任宋濤昨日發唁函悼念，讚揚星雲大師畢生致力傳承和弘揚中華優秀傳統文化，家國情懷深厚，持守民族大義，矢志推動兩岸交流合作和祖國和平統一、貢獻卓著。海協會會長張志軍也發唁函，讚揚星雲大師傾心教育公益，堅決反對台獨，深受兩岸同胞敬重。

責任編輯：易燕丹

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