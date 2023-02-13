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旅日大熊貓「香香」下周歸還中國 曾與華春瑩有淵源（有片）

社會熱點 15:53 2023/02/13

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旅日雌性大熊貓「香香」將於下周二（21日）歸還中國，香香暫居的東京上野動物園指非常不捨，祝福香香能盡快適應環境。大熊貓魅力之大，連總是保持端莊的外交部發言人華春瑩也難以阻擋，她曾因聽錯「香香」和「杉山」而發生有一個有趣的故事。

上野動物園園長福田豐形容，香香像母親「真真」一樣我行我素，有自由奔放的性格，希望香香返回中國後，能找到好伴侶、留下後代。

香香在2017年6月出生，父母是是旅日大熊貓比力和仙女。中日最初規定滿兩年時歸還中國，但日方指很多人希望香香留在日本，因此決定2020年底再歸還中國，之後受新冠疫情影響，歸還期限推遲4次。

據日本專家估算，香香至少已給日本帶來了約合人民幣27億元的經濟效應，相當於東京晴空塔建造費用的1.3倍 。

那華春瑩和香香有何淵源呢？2017年12月19日的外交部例行記者會上，一名日本記者用英語詢問華春瑩，對於大熊貓「香香」在東京上野動物園公開亮相有何評價。華春瑩把「香香」聽成了日本外務省事務次官「杉山」，嚴肅地回答了問題，稱希望日方和中方相向而行，按照中日間的四點原則共識和四個聯合文件，妥善處理好有關問題。

經過身邊工作人員的提醒，華春瑩很快發現自己聽錯，露出了笑容，現場也傳出輕松的笑聲。華春瑩這一笑也引發網絡熱議。

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責任編輯：尹航

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