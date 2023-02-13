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王毅情人節起訪法意匈俄 並出席德國慕尼黑安全會議

國情動向 16:03 2023/02/13

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中國外交部宣佈，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，會於2月14至22日，即本周二至下周三出訪歐洲，先後訪問法、意、匈、俄4國，並到德國出席慕尼黑安全會議。這會是王毅今年初接替楊潔篪，上任中央外辦主任後首次外訪。外界預期，王毅此行有可能為歐洲國家領導人訪華，以及中國國家主席習近平訪俄鋪路。

外交部發言人汪文斌周一（13日）表示，應法國、意大利、匈牙利和俄羅斯政府邀請，王毅將於2月14日至22日訪問法國、意大利、匈牙利和俄羅斯，並應邀出席第59屆慕尼黑安全會議，在中國專場活動上發表演講，宣介習近平倡導的共同、綜合、合作、可持續的安全觀，闡明中國將始終堅持走和平發展道路，並結合會議主題就重大國際問題介紹中方立場。

中央外辦主任是為中國實際上的頭號外交官，地位比外交部長更重。

王毅今次應邀訪問的法、意、匈、俄4個歐洲國家中，法國總統馬克龍、意大利總理梅洛尼去年11月都曾在印尼G20峰會上，與習近平雙邊會談。梅洛尼當時接受了中方邀請訪華，而馬克龍在此前後亦表示有意訪華。

匈牙利總理歐爾班向來是對中國比較有好的歐洲領導人。至於俄羅斯，俄總統普京去年2月俄烏戰爭爆發前，曾到訪北京並出席冬奧開幕式。外界預料，習近平亦會在合適時機回訪莫斯科。

德國總理朔爾茨則已在去年G20峰會前率商界訪華。據外交部公佈，王毅今次到德國只會出席慕尼黑安全會議，並沒有正式訪問行程。

王毅與布林肯通話 指面對意外要保持定力避免誤判

王毅接替楊潔篪任中央外辦主任 去年69歲晉中央政治局

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責任編輯：連兆鋒

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地緣政治 外交 中國 王毅 中歐關係 中俄關係 法國 意大利 匈牙利 俄羅斯

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