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美軍擊落3架UFO是否來自中國？外交部這樣答

國情動向 16:24 2023/02/13

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「流浪氣球」風波在美國一發不可收拾，美軍擊落中國氣球一周後，連續3天在美加合共擊落3個不明飛行物體。美方表示目前並不清楚3架UFO確切是甚麼或來自何方。中國外交部被問及UFO是否來自中國時反駁稱，美國在世界上放飛了多少間諜偵測飛艇氣球，美方自己心裏清楚。

外交部周一（13日）記者會上，有傳媒提問，美方至今擊落了4個飛行物，其中第一個中方已承認是來自中國的無人飛艇，中方能否確認其他三個飛行物是否來自中國？

發言人汪文斌說：「我們已經多次表明中國民用無人飛艇誤入美國領空，完全是不可抗力導致的意外偶發事件。至於你提到的其他的幾只所謂不明飛行物的情況，我並不了解。」

汪文斌強調，美方頻頻發射先進導彈擊落不明飛行物，這是用力過猛的過度反應。「我們注意到，美國國內的很多人都在質疑，這種做法除了耗費美國納稅人的金錢之外，又能給美國和美國人民帶來甚麽實際收益呢？」

他指出，事實上，美國才是全球最大的監控偵查國家，擁有世界上最大規模的間諜網絡。美國國家安全局監聽的對象包括德國、法國、挪威、瑞典、荷蘭等歐洲多國政要的短信和通話內容。美國在其近100個駐外使領館內暗自安裝監聽設備，對駐在國進行竊密。據信息安全新媒體「安在」的報告披露，美國國家安全局在30天內就遠程竊取了970億條全球互聯網數據和1240億條電話記錄，涉及各國大量公民個人隱私。

汪文斌提及，就在不久前，納米比亞海域發現一艘用於收集水下信息的美國無人艇，當地媒體普遍認為這艘無人艇實際上就是美國的間諜船。

「美國在世界上放飛了多少間諜偵測飛艇氣球，美方自己心裏很清楚。誰是世界上最大的間諜監聽帝國，國際社會也看得十分清楚。」

中國外交部：美國氣球去年來10餘次侵犯中方領空

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中國一個氣球 為何引出美國最先進F-22戰機方能擊落？

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責任編輯：連兆鋒

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