中國外交部：美國氣球去年來10餘次侵犯中方領空

美國擊落中國氣球後，連續3天在北美擊落共3個國籍不明飛行物體。中國外交部稱不了解3架UFO的情況，並公佈去年美國艦機對中國抵近偵察近660次，美國高空氣球侵犯中國領空10多次。

外交部發言人汪文斌周一（13日）在記者會上稱，美國頻繁派艦機對中國抵近偵察，去年高達657架次，僅今年1月在南海就高達64架次，嚴重危害中國國家安全，破壞地區和平穩定。

他指出，美方氣球非法進入別國領空，也司空見慣，僅去年以來，美方高空氣球未經中國相關部門批准，10餘次非法飛越中國領空。「美方首先要做的應當是反躬自省、改弦更張，而不是污蔑、抹黑、煽動對抗。」

汪文斌批評，美國長期以來濫用自身技術優勢，對全世界包括其盟友，進行大規模無差別竊聽、竊密行動，侵犯他國主權和利益，違反國際法和國際關系基本準則，是當之無愧的世界最大間諜慣犯和監控帝國。

汪文斌強調，中方已經多次表明，中國的民用無人飛艇誤入美國領空，完全是不可抗力導致的意外和偶發事件，美方擊落氣球的做法完全是濫用武力，過度反應，中方對此堅決反對。

美軍擊落3架UFO是否來自中國？外交部這樣答

美軍擊落休倫湖上空不明飛行物 但未透露詳情

【流浪氣球】美媒解讀中方「遺憾」 如何收科取決一個關鍵

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒