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菲律賓海警稱遭中國激光照射短暫失明 中方回應

國情動向 17:21 2023/02/13

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菲律賓海警指控中國海警船以激光照射菲軍船隻，導致菲方人員短暫失明，但菲律賓總統辦公室拒絕就事件置評。中國外交部稱，中菲雙方正保持溝通，中方海警船操作專業、克制，敦促菲方避免將爭議擴大化。

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外交部發言人汪文斌（13日）記者會上，回應傳媒涉菲律賓提問時表示，仁愛礁是中國南沙群島一部分；2月6日，菲律賓海警船未經中方允許擅自闖入仁愛礁海域，中國海警船依據中國國內法和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，維護中國主權和海上秩序，現場操作專業、克制。

汪文斌指出，中方希望菲方切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，避免採取任何可能導致爭議擴大化、局勢複雜化的行動；中菲雙方正通過外交渠道就此保持著溝通。

仁愛礁目前由菲律賓實控，菲軍方1999年故意將一艘美製的二戰時期登陸艦擱淺在礁上，並派數人長期駐守。菲律賓海警稱，旗下一艘船隻上周一計劃向仁愛礁運送補給時，遭中國海警船以「軍用級激光」照射，駕駛室內船員短暫失明。菲海警指摘中方行為具進攻性和不安全，要求中方克制，「避免採取危及生命的挑釁行動」。

不過，路透社稱，菲律賓總統小馬可斯辦公室拒絕置評。小馬可斯1月曾訪問北京，與中方同意擴大經貿合作，並重啟油氣磋商，和平解決一切爭端。菲律賓2月則與美國達成協議，同意美軍在菲4個地點落腳，讓美軍加強在南海與台海周邊部署。

中國菲律賓聯合聲明全文 重啟油氣磋商 和平解決一切爭端

習近平與菲律賓小馬可斯檢閱儀仗隊 談到48年前這段往事

美國要求菲律賓再開放4基地 部署兵力抗衡中國

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責任編輯：連兆鋒

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