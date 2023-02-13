中央一號文件續聚焦鄉村振興 要求「守牢確保糧食安全」

中共中央、國務院發布今年「中央一號文件」指出，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定因素增多時期，守好「三農」基本盤至關重要、不容有失，要求堅決「守牢確保糧食安全」。

新華社昨日報道，這是踏入21世紀以來，第20個指導三農工作的中央一號文件，要求做好今年全面推進鄉村振興重點工作。

文件指出，全面建設社會主義現代化國家，最艱巨最繁重的任務仍然在農村。黨中央認為，必須堅持不懈把解決好「三農」問題作為全黨工作重中之重，舉全黨全社會之力全面推進鄉村振興，加快農業農村現代化。

該文件全文計9個部分，包括：做好糧食和重要農產品穩產保供、加強農業基礎設施建設、強化農業科技和裝備支撐、鞏固拓展脫貧攻堅成果、推動鄉村產業高質量發展、拓寬農民增收致富渠道、紮實推進宜居宜業和美鄉村建設、健全黨組織領導的鄉村治理體系、強化政策保障和體制機制創新。

文件提出，堅決守牢、確保糧食安全、防止規模性返貧等底線，紮實推進鄉村發展、鄉村建設、鄉村治理等重點工作，加快建設農業強國，建設宜居宜業和美鄉村。

責任編輯：蒯宇澄

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