台灣擬本月20日開放港澳自由行 內地人士未有定案

據台灣聯合報報道，台灣將於下周（20日）起，先行開放港澳人士來台自由行。陸委會將於明日（14日）上午舉行「開放港澳居民來台自由行」記者會。至於大陸人士來台觀光開放方面，目前仍未有定案。

消息指，陸委會預計明日（14日）公布詳情，料公布開放港人來台自由行，本月20日實行。台灣日前宣布本月20日起，除醫療機構、公共交通工具外，其他室內場所毋須強制戴口罩。學校、託兒所則延至3月6日免口罩。

上周陸委會召開記者會時，陸委會發言人邱垂正表明，恢復陸港澳或是台灣過去的兩岸人員往來，健康有序交流，是政府的既定政策。

邱垂正當時說，未來政府將在疫情指揮中心對台灣內外疫情的整體判斷，和對中國大陸疫情的觀察、兩岸互動情勢最新發展等各種因素，會同相關機關循序漸進，檢討調整兩岸人員及運輸往來措施。

因此，邱垂正說，大陸公布境外旅遊試點國家未包括台灣，過去片面暫停陸客來台自由行的障礙也仍然存在，至於港澳來台自由行方面，已協調各部會積極進行評估、準備作業，一旦有結論會適時對外說明。

台灣當局去年11月開放港人以「團體觀光」方式來台，由交通部觀光局核准之旅行業代為申請，每團人數為5人以上、40人以下，可停留15天。

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責任編輯：袁瑋婧