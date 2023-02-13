  • 23°C
香港時間 : 2023213日 (週一) 22:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台灣擬本月20日開放港澳自由行 內地人士未有定案

社會熱點 20:42 2023/02/13

分享：

分享：

據台灣聯合報報道，台灣將於下周（20日）起，先行開放港澳人士來台自由行。陸委會將於明日（14日）上午舉行「開放港澳居民來台自由行」記者會。至於大陸人士來台觀光開放方面，目前仍未有定案。

消息指，陸委會預計明日（14日）公布詳情，料公布開放港人來台自由行，本月20日實行。台灣日前宣布本月20日起，除醫療機構、公共交通工具外，其他室內場所毋須強制戴口罩。學校、託兒所則延至3月6日免口罩。

上周陸委會召開記者會時，陸委會發言人邱垂正表明，恢復陸港澳或是台灣過去的兩岸人員往來，健康有序交流，是政府的既定政策。

邱垂正當時說，未來政府將在疫情指揮中心對台灣內外疫情的整體判斷，和對中國大陸疫情的觀察、兩岸互動情勢最新發展等各種因素，會同相關機關循序漸進，檢討調整兩岸人員及運輸往來措施。

因此，邱垂正說，大陸公布境外旅遊試點國家未包括台灣，過去片面暫停陸客來台自由行的障礙也仍然存在，至於港澳來台自由行方面，已協調各部會積極進行評估、準備作業，一旦有結論會適時對外說明。

台灣當局去年11月開放港人以「團體觀光」方式來台，由交通部觀光局核准之旅行業代為申請，每團人數為5人以上、40人以下，可停留15天。

大陸代表團赴台弔星雲大師被拒 國台辦：傷害台灣信眾感情

國台辦喊話台灣： 大陸已做好恢復直航準備

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
外交 疫情 自由行 陸委會 台灣 中國

下一篇文章

浙江寧波促消費 每晚8點後及節假日地鐵免費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

女子全裸做SPA遭維修工爆門闖入 按摩店：佢有冚被
女子全裸做SPA遭維修工爆門闖入 按摩店：佢有冚被
內地專家指第4針不能再打滅活疫苗 但不一定復必泰？
內地專家指第4針不能再打滅活疫苗 但不一定復必泰？
女足球員哭訴山東屋企遇強拆 父親妹妹被拖走毆打 （有片）
女足球員哭訴山東屋企遇強拆 父親妹妹被拖走毆打 （有片）
廣東一周內發生兩次地震 專家解答背後是否有關聯
廣東一周內發生兩次地震 專家解答背後是否有關聯
山東海域發現不明飛行物 緊急通知準備擊落
山東海域發現不明飛行物 緊急通知準備擊落
四川飯店老闆否認黑「飯粒」為老鼠屎 當場吃下以證清白
四川飯店老闆否認黑「飯粒」為老鼠屎 當場吃下以證清白
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款