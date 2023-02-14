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布林肯王毅將於慕尼黑會議會面？美國務院指保持開放態度

國情動向 09:56 2023/02/14

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中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅歐洲之行今日啟程，期間他會到德國出席慕尼黑安全會議。有消息指，王毅與會期間可能與美國國務卿布林肯會面。美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）指，目前布林肯與中國高級官員之間沒有會面記錄，但強調保持開放態度，致力於保持溝通渠道暢通。

美國務院發言人：目前布林肯與中國高級官員間無會面記錄

如果王毅和布林肯在慕尼黑會議上會晤，這將會氣球風波後中美官員首次面對面會晤。

在週一（13日）的記者會上，當被問及布林肯是否要去或者是否有積極意願與王毅會面，普賴斯表示，美方一直在評估外交選擇。王毅出訪行程留給中方說明，美方也將有機會說明布林肯訪問行程。他表示，目前布林肯與中國高級官員之間沒有會面記錄。

王毅情人節起訪法意匈俄 並出席德國慕尼黑安全會議

普賴斯還說，美方持開放態度，致力於保持溝通渠道暢通。維持溝通有不同方式，能拿起電話、在各自駐北京或華府使館會見官員、在第3國與官員會面，也能像布林肯之前規劃，前往中國進行面對面討論。美方會檢視所有選項，若在當前美中關係下是合理選項，且有機會進行建設性與有用對話，華府自然會考慮。

中國外交部宣布，王毅將於14至22日應邀訪問法國、意大利、匈牙利、俄羅斯等國，並出席慕尼黑安全會議。

布林肯：中國偵察氣球遍佈五大洲 已向數十國分享信息

王毅與布林肯通話 指面對意外要保持定力避免誤判

責任編輯：尹航

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