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中國飛艇穿過美國環繞地球 美媒翻出內地4年前報道

國情動向 10:32 2023/02/14

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中國飛艇穿過美國環繞地球 美媒翻出內地4年前報道

「流浪氣球」餘波未了，中國指美國高空氣球去年來10餘次侵犯中方領空，美國否認屬實，但美軍周一（13日）再沒有在北美擊落UFO，終止了此前3天趨勢。美國傳媒則翻出中國媒體4年前報道，顯示中國高空飛艇曾穿過美國本土，環繞地球一周。報道稱中國專家「難掩激動」，指這是人類首次在2萬米高空，使用空氣動力控制的平流層飛艇環球飛行。

內地《南方都市報》2019年8月曾報道，北京航空航天大學屬下東莞研究院所研發的高空無人飛艇，刷新世界紀錄。研究院院長武哲指着電腦屏幕顯示的世界地圖說：「看，地圖上這個跳動的紅點，就是我們的追雲號。」

    點擊圖片放大

追雲號是一艘無人飛艇，長約百米，重達幾噸，當時正在西太平洋2萬米（約6.6萬尺）高空飛行。電子地圖實時數據顯示，追雲號當時高度20010米，水平速度每秒10.3米，環境溫度零下43度。

追雲號自2019年7月從海南島起飛，向西先後經過中南半島、印度、阿拉伯半島、非洲撒哈拉沙漠，橫越大西洋，飛過美國佛羅里達、路易斯安那、德克薩斯等南方州份，進入墨西哥，再穿過太平洋，經過夏威夷一帶，正繼續向西飛回中國，完成環球飛行。

武哲說：「這是人類首次在2萬米高空，使用空氣動力控制的平流層飛艇環球飛行。」

報道解釋，平流層是海拔20至50公里左右的大氣層，也被稱為「臨近空間」（注：Near Space，接近太空的大氣層部分，即太空邊緣），是與天空、太空並列的三大空間，而臨近空間目前仍是一片未開發的藍海。發展平流層飛艇，探索臨近空間，是人類又一次革命性的空間應用拓展。

2萬米高空的空氣密度只有地表7%。科學家需要精確地計算飛艇氣囊的整體平均密度，使之能懸浮在平流層，所以材料越輕越好。然而，在太陽照射後，氣囊會承受很大氣壓，氣囊材料需要足夠堅實，如果承受不住內外氣壓差，就極容易爆炸。

報道指，平流層飛艇是中國高分辨率對地觀測系統的重要組成部分。世界主要發達國家，目前都在研究平流層飛艇，能夠升到2萬米高空，駐留24小時以上。東莞北航研究院飛艇團隊自2017年中，突破了系列重大技術難題，取得了重要成果。

團隊科研骨幹楊永強博士介紹，平流層飛艇與衛星相比，距離地面較近，載荷相對較大，並且可以得到較高的分辨率；與飛機相比，距離地面高度較大，氣象條件穩定，更有利於進行長期觀測。平流層飛艇的應用領域非常廣泛，包括無線網絡建設、智慧城市建設、各種災情預警、監控及臨時組網、空中偵察、環境及污染源偵查等。

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責任編輯：連兆鋒

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