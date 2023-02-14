  • 18°C
香港時間 : 2023214日 (週二) 11:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李克強：要繼續拓展經濟回升趨勢

社會熱點 10:55 2023/02/14

分享：

分享：

國務院總理李克強表示，宏觀調控不搞大水漫灌，支撐了穩物價，但也要看到經濟平穩運行仍面臨不少風險挑戰。中國經濟去年底企穩，今年初回升，要繼續拓展經濟回升趨勢。

李克強主持召開座談會，聽取各界對政府工作報告徵求意見稿的意見建議。李克強說，去年內地經濟運行受疫情等超預期因素衝擊，中央果斷應對，靠前實施既定政策，及時出台穩經濟一攬子政策及接續措施，召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，較快遏制住經濟下滑勢頭，穩住了宏觀經濟大盤。

李克強徵求政府報告意見 《狂飆》主演張譯獲邀發言

李克強考察人行：加大金融對擴大內需優化結構的支持

他指出，去年全年城鎮新增就業1200多萬人，年末居民消費價格升幅1.8%，經濟實現合理增長，運行保持在合理區間，成績取得極其艱辛、殊為不易。

李克強表示，中國經濟去年底企穩，今年初回升。多年來已成為經濟主拉動力的消費在1月加快增長，但外部環境依然嚴峻，國內需求恢復基礎尚不牢固，中小微企業和個體工商戶困難較多，經濟平穩運行仍面臨不少風險挑戰。要把穩經濟一攬子政策措施效應進一步釋放出來，繼續拓展經濟回升態勢。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

李克強考察市監總局：提振民企信心 支持平台經濟健康持續發展
2023/01/12
李克強考察市監總局：提振民企信心 支持平台經濟健康持續發展
李克強：中國經濟將加快恢復和回升
2023/01/18
李克強：中國經濟將加快恢復和回升
李克強考察人行：加大金融對擴大內需優化結構的支持
2023/01/31
李克強考察人行：加大金融對擴大內需優化結構的支持
李克強徵求政府報告意見 《狂飆》主演張譯獲邀發言
2023/02/07
李克強徵求政府報告意見 《狂飆》主演張譯獲邀發言

你可能感興趣

李克強考察市監總局：提振民企信心 支持平台經濟健康持續發展
20:12 2023/01/12
李克強考察市監總局：提振民企信心 支持平台經濟健康持續發展
李克強：中國經濟將加快恢復和回升
21:33 2023/01/18
李克強：中國經濟將加快恢復和回升
李克強考察人行：加大金融對擴大內需優化結構的支持
20:15 2023/01/31
李克強考察人行：加大金融對擴大內需優化結構的支持
宏觀調控 李克強 中國

下一篇文章

台灣擬本月20日開放港澳自由行 內地人士未有定案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

廣東一周內發生兩次地震 專家解答背後是否有關聯
廣東一周內發生兩次地震 專家解答背後是否有關聯
四川飯店老闆否認黑「飯粒」為老鼠屎 當場吃下以證清白
四川飯店老闆否認黑「飯粒」為老鼠屎 當場吃下以證清白
旅日大熊貓「香香」下周歸還中國 曾與華春瑩有淵源（有片）
旅日大熊貓「香香」下周歸還中國 曾與華春瑩有淵源（有片）
女子全裸做SPA遭維修工爆門闖入 按摩店：佢有冚被
女子全裸做SPA遭維修工爆門闖入 按摩店：佢有冚被
山東海域發現不明飛行物 緊急通知準備擊落
山東海域發現不明飛行物 緊急通知準備擊落
台灣擬本月20日開放港澳自由行 內地人士未有定案
台灣擬本月20日開放港澳自由行 內地人士未有定案
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款