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日媒：日本政府認為去年飛越九州附近水域的物體是中國氣球

國情動向 11:25 2023/02/14

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中美氣球風波尚未平息之際，日媒指日本政府認為去年1月飛越九州西南地區附近水域的物體很可能是中國偵查氣球。

中國外交部曾指，中方一貫主張，如果沒有明確的證據，就不應發表不負責任的言論。中方堅決反對無中生有、抹黑中國的做法。

日本指發現的氣球與日前美國擊落的氣球形狀相同

據富士新聞網（FNN）報道，根據自衛隊飛機拍攝的照片，2022年1月在九州西部上空確認的一個氣球通過了日本領空，政府分析可能是一個中國偵察氣球。

日本政府表示，在2020年和2022年之間，有三次在日本上空發現氣球，均來歷不明。

根據政府官員的說法，去年1月的氣球從東中國海（East China Sea）方向飛越九州西部，穿過屋久島和種子島之間的日本領空，飛向太平洋。

自衛隊飛機跟蹤並拍攝了這個氣球，它與日前在美國南卡羅來納州海岸被美軍擊落的中國偵察氣球形狀相同。

中國飛艇穿過美國環繞地球 美媒翻出內地4年前報道

中國外交部：美國氣球去年來10餘次侵犯中方領空

報道指，政府正在分析這個氣球，因為它很可能也是一個中國的偵察氣球。

關於日前在美國南卡羅來納州海岸被擊落的中國氣球，中國外交部曾表示，為誤入美國領空的民用飛艇。繼南卡羅來納州擊落一個氣球之後，美國近日再連續擊落三個飛行物。中國外交部發言人汪文斌昨日（13日）指，中方一貫主張，如果沒有明確的證據，就不應發表不負責任的言論。中方堅決反對無中生有、抹黑中國的做法。

美軍擊落3架UFO是否來自中國？外交部這樣答

旅日大熊貓「香香」下周歸還中國 曾與華春瑩有淵源（有片）

責任編輯：尹航

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