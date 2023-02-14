【情人節】北京玫瑰價格翻5倍 不接受單枝購買

今日是西洋情人節，應景的玫瑰花受冬季生長周期長、產量低，以及霜凍天氣影響，銷售價格水漲船高。在北京花卉批發市場，一扎（20枝）的玫瑰價格翻了5倍左右，且大多數商家已不接受單枝購買，最少也要購買一扎。

《北京商報》報道，昨日起，北京市內多家花卉市場門口人流湧動，來往進貨的車輛絡繹不絕。經走訪發現，紅玫瑰、香檳玫瑰以及香水百合等多品類的鮮花均有大幅漲價，其中紅玫瑰的價格翻了5倍左右。

有鮮花批發商表示，一扎紅玫瑰在夏季的售價僅需20至30元（人民幣，下同）不等，但目前價格已上漲至130元左右，高端品質的玫瑰一扎價格甚至可以達到200元，「最近幾天鮮花一天一個價，情人節當天會更貴。」

【情人節】兩方面原因令內地鮮花量少價高 買一車玫瑰價同寶馬

隨著售價的上漲，大多數商家已不接受單枝購買，最少也要購買一扎即20枝。此外，批發市場價格上漲，鮮花零售門店價格更為高昂。位於朝陽大悅城的一家花店工作人員表示，之前一枝玫瑰的價格是25元，現在已經漲到了35元。

商家料花價在婦女節後才下降

除了北京市場，全國多地的鮮花價格均有不同程度的上漲。據西部網報道，2月9日，西安鮮花市場的紅玫瑰一把漲到了120元以上，而平時一把進價在30元左右。

情人節送禮十一大禁忌 台命理師：送錯隨時分手

「今年鮮花價格上漲得特別明顯，除了受節日影響外，雲南拿貨價上漲是主要原因。」有花卉市場商家解釋稱，「對於玫瑰來說，冬季的生長周期比夏季要高出一倍，需要70多天，產量本來就少，今年1月初，鮮花的主要種植基地昆明又受到霜凍影響，鮮花產量和品質都下降了，所以優質鮮花的進價自然更高。」

昆明鬥南鮮花基地的商家表示，按往年經驗看，鮮花價格還會保持在目前水平一段時間，但在3月8日國際婦女節後的一周左右，售價應該會有明顯下降。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁