【情人節】內地迎結婚領證高峰 網店推領證套餐可送頭紗到現場

又到一年情人節。內地多個城市的情侶選擇在這一天領證，領證中心預約爆滿。淘寶還應時推出結婚套餐，包含手捧花、頭紗、囍字等，可1小時送達拍照現場。

四川成都：加派工作人員

據華西都市報報道，從成都市民政局獲悉，各市區熱門婚姻登記處已加派工作人員，為市民在2月14日情人節扎堆領証做好準備。

據四川省民政廳數據，四川全省已預約登記共4330對，其中成都市已預約1012對。成都市民政局相關負責人表示，「預計會比去年情人節領証人數更多，去年許多情侶選擇在2022年02月22日領証。」（注：2在普通話中是「愛」的諧音，所以許多人選擇在充滿2的日子裡領證。）

天府新區婚姻登記處工作人員表示，他們已經接到線上預約100對。成華區婚姻登記處工作人員表示，已接到線上預約人數80對，還增加了工作人員和窗口，全力迎接領証高峰。

深圳：登記預約已滿

深圳各區婚姻登記處顯示，2月14日當天的婚姻登記預約已滿，剩餘預約量為0。

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深圳市各區婚姻登記處已增派人手將全力保障服務品質，最大限度滿足市民在情人節辦理結婚登記需求。

淘寶有領證拍照套餐

浙江杭州有花店入駐淘寶的淘鮮達，考慮到2月14日情人節是結婚高峰，淘鮮達還上線「領證拍照套裝」，可一鍵下單包含手捧花、頭紗、囍字的商品套裝，通過淘鮮達下單，1小時送達拍照現場。

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據淘鮮達業務負責人介紹，今年淘鮮達在大力擴充細分品類供給，鮮花是重要品類之一。為保障情人節的鮮花配送服務，淘鮮達協調蜂鳥配送運力，以保障速達。該業務已覆蓋上海、廣州、蘇州、濟南、杭州等全國227座城市。

責任編輯：陳俊賢