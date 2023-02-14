中國自研遊戲海外收入下滑 收入超3成來自美國

中國遊戲產業年會獲悉，2022年內地自研遊戲海外收入為173.5億美元，按年下降3.7%。其中，3成收入來自美國移動遊戲市場；海外市場已離開高速增長階段。

據內媒報道，中國音像與數位出版協會常務副理事長兼秘書長敖然發佈了《2022年中國遊戲出海情況報告》。報告顯示，2022年全球遊戲市場的規模出現下降。全球遊戲市場規模約為人民幣11107.6億元，按年下降6.96%；全球移動遊戲市場規模約為人民幣5945.19億元，按年下降10.26%。

數據顯示，2022年內地自研遊戲在海外市場的實際銷售收入出現2018年來首次下降，達173.46億美元，按年下降3.7%；美國、日本、韓國、德國與英國等市場移動遊戲的收入增速也出現下降。其中，德國與英國收入增速下滑比例較大，2022年分別下降15.7%與16.7%。

報告中提到，2022年內地移動遊戲的出海遊戲收入前3名國家為美國、日本以及韓國，收入佔比分別為32.31%、17.12%、6.97%。

敖然指出，這意味著內地「走出去」的產品更多，面向海外市場的遊戲企業的參與程度更高，但「競爭也更加激烈」。他認為，從全球遊戲市場的發展情況來看，中東、非洲、東南亞、拉美等地區的新興遊戲市場具有較大的發展潛力，有望成為內地出海遊戲的增長點；從遊戲產品的角度，海外市場的使用者偏好也在發生變化，IP改編遊戲、休閒類遊戲等遊戲產品的分賽道上存在出海機會。

責任編輯：陳俊賢