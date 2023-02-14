  • 20°C
香港時間 : 2023214日 (週二) 15:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「流浪氣球」點解好過衛星飛機？中國專家拆解為何押重注

國情動向 13:27 2023/02/14

分享：

分享：

「流浪氣球」點解好過衛星飛機？中國專家拆解為何押重注

中美就「流浪氣球」繼續較勁，互相接摘入侵領空；美軍戰機連日擊落UFO，高空氣球飛行的太空邊緣區域「臨近空間」（Near Space）漸漸進入公眾視野。高空氣球、飛艇等臨近空間飛行器，比飛機和人造衛星有不少優勢，但技術難度其實也一點都不低。與此同時，臨近空間目前在國際間可謂是一處灰色地帶，因此有能力的國家都在押注研發「流浪氣球」，爭取技術突破並掌握話語權。

臨近空間一直受到大家忽略，甚至軍隊傳統防空理念，也要不就是抵禦從天空來的飛機，或從大氣層外返回的彈道導彈。但各國近年其實都在悄悄摸索如何利用臨近空間。

新華社2021年一條視頻中，內地國防科技大學專家程皖民就此詳細解釋，下文以他所講為基礎，配合近日新聞和其他額外資料加以補充。

    點擊圖片放大
  • 甚麼是臨近空間？

這是介乎太空與一般飛機活動的空域。「臨近空間」意思就是接近太空（「太空」在內地亦稱「空間」），高度介乎海拔2萬米（約6.6萬尺）至10萬米（100公里）。

作為對比，民航客機巡航高度一般僅在3萬至4萬尺（約9000至1.2萬米），高性能戰鬥機升限亦大概只有6萬多尺。而100公里則是國際公認的太空分界線，稱為卡門線（Kármán Line）。

  • 臨近空間有何特點？

目前研究的臨近空間集中在大氣層平流層這區域。平流層最低由海拔10公里（1萬米，與客機巡航高度重疊）左右開始，伸延至50至60公里（5至6萬米），特點是

（1）空氣很稀薄，所有航空發動機在海拔30公里左右開始停止工作；
（2）空氣不對流，氣流較平穩；
（3）溫差非常大，日夜相差可達攝氏100度。

  • 臨近空間飛行器有哪些？

主要分兩類。第一種是高超音速飛行器，這目前主要以導彈形式作軍事用途，例如中國東風-17、俄羅斯匕首導彈，美國也正在試驗中。

第二類則是低速的浮空器，英語稱為lighter-than-air aircraft，輕於空氣的航空器，也就是飛艇，或一般常說的氣球。

  • 浮空器有何技術難點？

（1）抗壓要求高。浮空器要由一般氣壓的地面，升至空氣非常稀薄的對流層，並面對大幅溫差，因此氣球球身抗壓強度要求非常高。

（2）防泄能力強。浮空器多數使用氦氣，氦原子是僅次氫的第二小原子，很容易泄漏。程皖民指出，目前採用的材料，還解決不了氣體泄露問題，限制了浮空器飛行時間。

（3）控制難度高。平流層沒有對流效應，加上風速高，飛行器很難控制。浮空器一般以調節高度來尋找合適風向協助飛行，若有自身動力，亦要依賴太陽能供電，因此需要高轉換效率的太陽能板。

（4）回收難度高。浮空器像氣球一樣，要返回地面，需要釋放氣體，但釋放氣體時方向很難控制。

  • 那為甚麼要研究浮空器？

相比衛星，浮空器可長時間追蹤地面某個點，並距離地面較近，觀察得更清楚。

相比飛機，浮空器所在的平流層天氣更穩定，也毋須不斷消耗燃料盤旋。

浮空器的成本也更低，適合大量生產和部署，用途包括通信中繼、氣象觀測、對地觀察等，涵蓋軍用和民用範疇。

此外，臨近空間目前屬於灰色地帶。領空的概念並不適用於太空的衛星，而浮空器飛得高於一般飛機攔截高度。

現時國際法亦無確切訂明一國領空高度止於何處，聯合國《外太空條約》只規定太空（國際定義海拔100公里以上）不屬任何國家主權範圍。

因此，有能力的國家，如中國、美國、俄羅斯、以色列或一些歐洲國家，都正積極研究「流浪氣球」，加大力度爭取突破。

中國飛艇穿過美國環繞地球 美媒翻出內地4年前報道

美軍擊落3架UFO是否來自中國？外交部這樣答

中國一個氣球 為何引出美國最先進F-22戰機方能擊落？

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 國防 軍事 中美關係 中國 美國 國際法

下一篇文章

日媒：日本政府認為去年飛越九州附近水域的物體是中國氣球
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國飛艇穿過美國環繞地球 美媒翻出內地4年前報道
中國飛艇穿過美國環繞地球 美媒翻出內地4年前報道
美軍擊落3架UFO是否來自中國？外交部這樣答
美軍擊落3架UFO是否來自中國？外交部這樣答
商業貿易不因氣球風波遇冷 蘋果、輝瑞等美企高管陸續訪華
商業貿易不因氣球風波遇冷 蘋果、輝瑞等美企高管陸續訪華
菲律賓海警稱遭中國激光照射短暫失明 中方回應
菲律賓海警稱遭中國激光照射短暫失明 中方回應
中國外交部：美國氣球去年來10餘次侵犯中方領空
中國外交部：美國氣球去年來10餘次侵犯中方領空
中央一號文件續聚焦鄉村振興 要求「守牢確保糧食安全」
中央一號文件續聚焦鄉村振興 要求「守牢確保糧食安全」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款