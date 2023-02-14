▲ 「流浪氣球」點解好過衛星飛機？中國專家拆解為何押重注

中美就「流浪氣球」繼續較勁，互相接摘入侵領空；美軍戰機連日擊落UFO，高空氣球飛行的太空邊緣區域「臨近空間」（Near Space）漸漸進入公眾視野。高空氣球、飛艇等臨近空間飛行器，比飛機和人造衛星有不少優勢，但技術難度其實也一點都不低。與此同時，臨近空間目前在國際間可謂是一處灰色地帶，因此有能力的國家都在押注研發「流浪氣球」，爭取技術突破並掌握話語權。

臨近空間一直受到大家忽略，甚至軍隊傳統防空理念，也要不就是抵禦從天空來的飛機，或從大氣層外返回的彈道導彈。但各國近年其實都在悄悄摸索如何利用臨近空間。

新華社2021年一條視頻中，內地國防科技大學專家程皖民就此詳細解釋，下文以他所講為基礎，配合近日新聞和其他額外資料加以補充。

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甚麼是臨近空間？

這是介乎太空與一般飛機活動的空域。「臨近空間」意思就是接近太空（「太空」在內地亦稱「空間」），高度介乎海拔2萬米（約6.6萬尺）至10萬米（100公里）。

作為對比，民航客機巡航高度一般僅在3萬至4萬尺（約9000至1.2萬米），高性能戰鬥機升限亦大概只有6萬多尺。而100公里則是國際公認的太空分界線，稱為卡門線（Kármán Line）。

臨近空間有何特點？

目前研究的臨近空間集中在大氣層平流層這區域。平流層最低由海拔10公里（1萬米，與客機巡航高度重疊）左右開始，伸延至50至60公里（5至6萬米），特點是

（1）空氣很稀薄，所有航空發動機在海拔30公里左右開始停止工作；

（2）空氣不對流，氣流較平穩；

（3）溫差非常大，日夜相差可達攝氏100度。

臨近空間飛行器有哪些？

主要分兩類。第一種是高超音速飛行器，這目前主要以導彈形式作軍事用途，例如中國東風-17、俄羅斯匕首導彈，美國也正在試驗中。

第二類則是低速的浮空器，英語稱為lighter-than-air aircraft，輕於空氣的航空器，也就是飛艇，或一般常說的氣球。

浮空器有何技術難點？

（1）抗壓要求高。浮空器要由一般氣壓的地面，升至空氣非常稀薄的對流層，並面對大幅溫差，因此氣球球身抗壓強度要求非常高。

（2）防泄能力強。浮空器多數使用氦氣，氦原子是僅次氫的第二小原子，很容易泄漏。程皖民指出，目前採用的材料，還解決不了氣體泄露問題，限制了浮空器飛行時間。

（3）控制難度高。平流層沒有對流效應，加上風速高，飛行器很難控制。浮空器一般以調節高度來尋找合適風向協助飛行，若有自身動力，亦要依賴太陽能供電，因此需要高轉換效率的太陽能板。

（4）回收難度高。浮空器像氣球一樣，要返回地面，需要釋放氣體，但釋放氣體時方向很難控制。

那為甚麼要研究浮空器？

相比衛星，浮空器可長時間追蹤地面某個點，並距離地面較近，觀察得更清楚。

相比飛機，浮空器所在的平流層天氣更穩定，也毋須不斷消耗燃料盤旋。

浮空器的成本也更低，適合大量生產和部署，用途包括通信中繼、氣象觀測、對地觀察等，涵蓋軍用和民用範疇。

此外，臨近空間目前屬於灰色地帶。領空的概念並不適用於太空的衛星，而浮空器飛得高於一般飛機攔截高度。

現時國際法亦無確切訂明一國領空高度止於何處，聯合國《外太空條約》只規定太空（國際定義海拔100公里以上）不屬任何國家主權範圍。

因此，有能力的國家，如中國、美國、俄羅斯、以色列或一些歐洲國家，都正積極研究「流浪氣球」，加大力度爭取突破。

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責任編輯：連兆鋒