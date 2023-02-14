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內地人均收入前十城市出爐 上海近八萬元居首

社會熱點 14:59 2023/02/14

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2022年內地人均收入最高的10大城市分別是上海、北京、深圳、廣州、蘇州、杭州、南京、寧波、廈門和無錫; 其中，前6個城市人均收入超過7萬元；上海市居民人均可支配收入79610元（人民幣，下同），按年增長2%，位居第1。

據第一財經報道，數據顯示，2022年有6城人均收入超過7萬元，比上1年多了3個。 6城分別是北京、上海、廣州、深圳，以及蘇州、杭州。

根據上海市統計局發佈的數據，抽樣調查顯示，2022年上海市居民人均可支配收入79610元，按年增長2%，增幅比前3季度回升1%，比上半年回升5.4%。

北京市統計局發佈的數據顯示，2022年全市居民人均可支配收入77415元，按年增長3.2%。

深圳居民人均可支配收入達到72718元，較2021年增加1871元，按年增長2.6%，排名第3。 廣州也超過了7.1萬元，位居第4。

蘇州和杭州人均可支配收入分別達70819元和70281元。

排在第七至第十的分別是江蘇南京、浙江寧波、福建廈門、江蘇無錫。

值得注意的是，未來浙江紹興也有望躋身10強行列，與人均可支配收入為65823元的無錫僅相差63元。

杭州規劃委員會專家委員會副主任委員湯海孺分析， 紹興的民營經濟十分發達，以中小型企業、民營經濟為主，發展十分均衡，包括上虞、諸暨、新昌、嵊州等地都有十分雄厚的產業集群，都有自身特色的主打產品，因此，整體財富分佈比較均衡，這種特色使得人均可支配收入比較高。

責任編輯：陳俊賢

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