【情人節】浙江小島「海誓山盟」石碑碎一地 網民和官方這樣說

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河南多地連續兩天出現巨響 官方指情況不明 （有片）
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「情人節」彷彿充滿濃情蜜意的誓言和浪漫的粉紅色泡泡，可是在浙江舟山東極島，這裡卻一地石碑碎片，石碑上原本寫著的字是「海誓山盟」。當地政府表示，經核實，該石碑因台風和海浪侵蝕存在安全隱患，是主動拆除的。
網傳影片顯示，這塊立於海邊的石碑上刻著紅色的「海誓山盟」四個大字，看起來由石塊、混凝土等建成，已碎裂一地。據內媒報道，這處石碑位於東極島青浜島，高約2米。當地島民稱，石碑是一家當地賓館立的，已至少六七年。
14日中午，東極鎮政府工作人員稱，經核實了解，該石碑靠近海邊礁石，因台風和海浪侵蝕存在安全隱患，當地於2月12日主動拆除。
一名民宿老板表示，石碑至少六七年了，不算很有名，但因為島比較小，年輕情侶在島上逛時經過看到，會拍照打個卡。另有多家民宿老板稱從網上得知石碑碎裂，但因近三天島上沒有通航，所以不知道現場情況。
據稱，設立石碑的這家賓館負責人僅表示，「碎了就碎了，我不知道情況。」
網民怎麼說：
海誓山盟不牢靠
童話世界裡的故事，現實世界不存在，不如碎了它
山無陵，江水為竭，冬雷震震，夏雨雪，天地合，乃敢與君絕
責任編輯：尹航