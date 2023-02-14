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深圳：今年GDP目標增長6% 力爭新增上市公司40家

經濟脈搏 15:56 2023/02/14

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深圳市七屆人大四次會議今日召開，市長覃偉中作政府工作報告，提出今年地區生產總值（GDP）增長目標為6%。

報告顯示，2022年深圳全市GDP 3.24萬億元（人民幣，下同），增長3.3%。地方一般公共預算收入4012億元，同口徑下降0.6%。固定資產投資約9000億元，增長8.4%。社會消費品零售總額9708億元，增長2.2%。進出口總額3.7萬億元、增長3.7%，其中，出口增長13.9%，總量連續30年居內地城市首位。

此外，規上工業總產值4.55萬億元、增長7.0%，規上工業增加值1.04萬億元、增長4.8%，工業增加值佔GDP比重提高到35.1%，工業總產值、工業增加值實現全國城市「雙第一」。戰略性新興產業增加值1.33萬億元，佔GDP比重提高到41.1%。現代服務業增加值1.52萬億元，佔服務業增加值比重提高到76.3%。

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報告明確深圳2023年經濟社會發展主要預期目標，包括地區GDP增長6%，地方一般公共預算收入增長6%，規上工業增加值增長6%以上，全社會研發投入增長8%以上，居民消費價格漲幅控制在3%左右，新增就業18萬人，居民人均可支配收入穩步增長。

另據內媒報道，覃偉中在政府工作報告中提到，今年深圳將聚焦「穩企援企利企」，實施市場信心提振行動，出台實施支持中小微企業紓困及高質量發展措施。

他稱，今年力爭新增小微企業首貸戶2萬戶以上，新增普惠小微貸款2000億元、製造業貸款1500億元、科技型企業貸款2000億元。新增國家級專精特新小巨人企業100家，國家高新技術企業1000家，境內外上市公司40家，獨角獸企業5家，培育更多世界一流企業。

責任編輯：易燕丹

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