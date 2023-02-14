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福特宣佈與中國寧德時代合作美國建廠：我們需要他們

國情動向 16:13 2023/02/14

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中美互補特質在脫鉤浪潮下顯出韌性。美國福特車廠宣佈，與中國電池巨企寧德時代合作，投資35億美元（約273億港元）在美國密歇根州開設電動車電池工廠，預料2026年投產，每年供應足夠40萬輛電動車使用電池。

福特在美國時間周一（13日）證實傳媒此前消息，正式宣佈與寧德時代合作，在密歇根州馬歇爾市（Marshall）建廠，料僱用2500人。對於美國國內一些政客反對與中國合作，福特強調，新工廠會由福特一家全資子公司擁有，而不是與寧德時代合資營運。

據悉，按今次合作安排，福特可獲得寧德時代電池技術，後者則助福特在美設廠並配備員工。福特電動車產業化副總裁德雷克（Lisa Drake）稱，福特需要寧德時代幫助，後者部分員工會在新廠協助安裝設備，並長期留在美國工作。她亦指，福特對制造、生產和勞動力都有控制權，並正從寧德時代獲得技術授權。

寧德時代周二（14日）也證實，已接受福特的合作邀約，會為對方密歇根州電池工廠提供籌建和營運服務，並向特許電池專利技術。公司稱，雙方攜手合作為市場提供最具有競爭力的產品，這種模式是寧德時代與福特的強強互補。

外媒去年底引述消息稱，福特與寧德時代探索新合作模式。福特可控制工廠全部股權，但寧德時代負責營運，並保留電池技術專利，如此工廠在拜登政府《削減通脹法案》下可獲補貼，而寧德時代無需直接向美投資。

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